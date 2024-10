MotoGP | Quartararo, problemi alla Yamaha sul traguardo in Giappone [VIDEO]

MotoGP GP Giappone – Domenica ancora una volta negativa per Fabio Quartararo e la Yamaha sul tracciato di Motegi, teatro dell’ultimo Gran Premio del Giappone di MotoGP. Dopo una corsa difficile, vissuta stabilmente nelle posizioni di rincalzo della classifica a causa di un grip mai soddisfacente che ha penalizzato la prestazione generale della M1, il francese ha accusato un problema in uscita dall’ultima curva che non gli ha permesso di difendere il piazzamento di Johann Zarco. Un finale amaro che il transalpino non ha per niente nascosto, visto il gesto di stizza non appena superata la bandiera a scacchi. Quartararo, ricordiamo, ha chiuso la corsa di questa mattina in 12° piazza. Appuntamento tra due settimane in Australia per la tappa mondiale sul tracciato di Phillip Island.





