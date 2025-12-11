MotoGP

MotoGP | Rossi saluta il WEC: BMW conferma l'addio dopo due stagioni

Si parlava del divorzio da mesi, possibile ritorno al GT

di Jessica Cortellazzi11 Dicembre, 2025
MotoGP | Rossi saluta il WEC: BMW conferma l'addio dopo due stagioni

Valentino Rossi non sarà più al via della FIA World Endurance Championship nel 2026. BMW ha annunciato ufficialmente l’uscita del nove volte campione del mondo MotoGP dalla line-up LMGT3 del team WRT, con cui il pilota di Tavullia ha corso nelle ultime due annate. Il contratto triennale scade a fine 2025 e le indiscrezioni su un possibile divorzio circolavano da mesi.​

Rossi ha debuttato nel WEC nel 2024 al volante della BMW M4 GT3 numero 46, centrando subito un podio a Imola nella sua seconda gara e replicando il terzo posto a Fuji. Nel 2025 ha sfiorato la vittoria sempre a Imola, ma una penalità lo ha frenato, mentre a Le Mans un problema elettrico ha interrotto un weekend da protagonista nonostante una qualifica stellare. La stagione si è chiusa con un secondo posto a COTA e la vittoria alla “Otto ore di Indianapolis” nell’Intercontinental GT Challenge.​

Non è chiaro cosa farà Rossi in futuro, anche se le notizie suggeriscono un ritorno al GT World Challenge Europe dove ha ottenuto tre vittorie.

