Moto d’Oro FMI: a Rimini premiati Campioni del presente e del passato

Moto d’Oro FMI 2025 – Leggende e Campioni del Motociclismo sono stati i protagonisti della seconda edizione della Moto d’Oro FMI 2025.

Al Teatro Galli sono stati premiati, tra gli altri, piloti che hanno scritto la storia del nostro sport e personalità di spicco. Tra loro Tony Cairoli, Nadia Padovani, Massimo Rivola e Marco Bezzecchi. Accanto a loro Claudio Costa, Aldo Drudi e agli iridati 2025.

Nella serata condotta da Serena Autieri sono stati premiati Tony Cairoli, Giò Sala, Andrea Verona e Luca Cadalora, che, grazie alle imprese compiute sui tracciati di tutto il mondo e avendo vinto almeno due Mondiali, hanno ritirato la Moto d’Oro.

A testimonianza anche del contributo che, con i loro successi, hanno dato nel diffondere i valori del Motociclismo. Restando in ambito Moto d’Oro, il massimo riconoscimento della FMI è andato anche ad Aldo Drudi, un artista che ha rivoluzionato l’identità e il design del motociclismo.

Dichiarazioni Giovanni Copioli Presidente FMI

“E’ stata davvero una grande emozione vedere così tanti Campioni e le loro storie celebrare nuovamente il motociclismo durante la seconda edizione della Moto d’Oro. Un evento unico, impreziosito da una location d’eccezione e dalla presenza di un pubblico delle grandi occasioni. Questa serata è stata una celebrazione unica nel suo genere, in cui abbiamo voluto riconoscere l’impegno dei grandi atleti ma anche delle persone che, lavorando dietro le quinte, hanno contribuito ad accrescere la passione per il motociclismo. Un evento di celebrazione ma anche di varietà, che ha rappresentato un momento per vivere con leggerezza la nostra passione. Concludo con un ringraziamento al Comune di Rimini per l’ospitalità e per la collaborazione, all’Esercito per la presenza della Banda e a Serena Autieri per la splendida conduzione.”

