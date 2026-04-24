MotoGP | Rins scaricato dalla Yamaha: “Mi ha fatto male, io sono quello di sempre ma in una versione migliorata”

Nel paddock la sensazione era ormai chiara da tempo e a Jerez è arrivata anche la conferma ufficiale: Alex Rins lascerà Yamaha al termine della stagione 2026. Una decisione che, pur essendo nell’aria da settimane, segna la fine del rapporto tra il pilota spagnolo e la casa di Iwata dopo un progetto che non ha mai realmente decollato. Lo stesso Rins ha raccontato ieri ai media come ha scoperto la scelta del team, senza nascondere amarezza per le modalità della comunicazione.

Dichiarazioni Alex Rins su licenziamento da Yamaha

“La notizia di Ogura in Yamaha era già stata pubblicata da due settimane. Undici giorni fa ho chiamato Maio Meregalli, una chiamata normale. Ho un ottimo rapporto con lui. Gli ho chiesto direttamente se ci fossero novità e inizialmente non mi ha detto nulla. Poi mi ha risposto: ‘Non dovrei dirti niente, ma te lo dico perché ho un buon rapporto con te. Non dire nulla adesso, ma abbiamo firmato il secondo pilota’. Mi ha fatto piuttosto male. Non è un gran momento per me. Quando ero in LCR mi sentivo molto bene e quando Yamaha mi ha fatto un’offerta l’ho accettata perché pensavo potessimo fare grandi cose insieme. Da quando sono salito sul quattro cilindri in linea ho faticato, questa è la realtà. Poi, quando mi hanno parlato del nuovo progetto V4, mi sono sentito di nuovo fiducioso perché vedevo nuove opportunità. Quando ho provato la nuova moto ho visto alcune limitazioni, evidenti per tutti, ma mi sentivo meglio rispetto al quattro cilindri in linea. Ora hanno preso una decisione e devo rispettarla”

Dichiarazione Alex Rins sul futuro

“Darò il 100%, sono lo stesso Alex che ha vinto con Suzuki e con Honda. Ci sono ancora 18 gare davanti a noi e andremo al massimo. È tutto un po’ più complicato, ma ho chiaro che voglio restare. Sono lo stesso pilota, una versione migliorata: più sereno, più in forma. Lotterò al 100% per restare qui”