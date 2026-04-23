MotoGP | L’Aprilia 850cc debutterà la settimana prossima a Jerez
Massimo Rivola CEO Aprilia: "Nessuna fretta, non vogliamo scoprire le carte"
Il prossimo anno la MotoGP affronterà un cambiamento epocale del regolamento, riduzione di cilindrata a 850cc, aerodinamica ridotta, niente abbassatori e pneumatici Pirelli.
Molte case hanno già portato in pista i primi prototipi delle nuove moto, ha iniziato la KTM, seguita poi da Honda Yamaha e Ducati. Aprilia, moto che al momento domina la classifica iridata con Marco Bezzecchi e Jorge Martin è una delle case che non è ancora scesa in pista con la nuova moto, ma nel giovedì di Jerez si sono scoperte le carte.
La nuova RS-GP sarà portata in pista mercoledì 29 e giovedì 30 aprile dal collaudatore Lorenzo Savadori, che tra l’altro parteciperà al Gran Premio di Spagna come wild card-.
Massimo Rivola, A.D. Aprilia Racing, non è preoccupato di questo ritardo rispetto alla concorrenza: “Non abbiamo sicuramente fretta, e non è perché non ci interessa il 2027. In breve, non abbiamo fretta.” Rivola è fiducioso nelle capacità della fabbrica Noale di mettere a punto un pacchetto competitivo ed ha così commentato a Motorsport.
Dichiarazioni Massimo Rivola A.D. Aprilia Racing nuova 850cc
“Non abbiamo fretta perché non vogliamo rivelare le nostre carte. Uno dei punti di forza di Aprilia oggi è il ‘tempo di commercializzazione’. Dal momento in cui abbiamo un’idea fino a quando la mettiamo in pista, siamo molto veloci. Questo è uno dei segreti delle prestazioni in qualsiasi ambito: la velocità nelle decisioni e nell’esecuzione. A Jerez scenderà in pista un prototipo ‘ibrido’ progettato per raccogliere dati sulla gestione del motore (che riduce la cilindrata a 850cc) e sulla correlazione con il banco di prova.”
Rivola crede che l’aerodinamica nonostante venga ridotta, continuerà a svolgere un ruolo importante: “Avrà un’importanza diversa perché avremo semplicemente una carenatura più piccola con cui lavorare. Ma sono uno di quelli che crede che continuerà a essere estremamente importante.”
Per quanto riguarda la Ducati tornerà in pista con il prototipo della 850cc la settimana prossima al Mugello.
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