MotoGP | Gp Jerez Prove Libere 1: Di Giannantonio precede Morbidelli, Bezzecchi è quarto

MotoGP Prove Libere 1 GP Spagna – I piloti della MotoGP sono tornati in pista dopo la lunga pausa dovuta al conflitto in Medio Oriente e lo hanno fatto a Jerez, quarta tappa della MotoGP 2026, prima europea.

Il più veloce al rientro dopo la pausa di tre settimane è stato Fabio Di Giannantonio, che in sella alla Ducati Desmosedici GP 26 ha ottenuto il miglior tempo delle Free Practice 1 con il crono di 1:36.954.

Il pilota romano del VR46 Racing Team ha preceduto di 0.288s il suo team-mate Franco Morbidelli, che così come il #49 ha utilizzato pneumatici medi nuovi sia all’anteriore che al posteriore, che hanno indubbiamente aiutato la performance.

Terzo tempo per Alex Marquez, vincitore lo scorso anno e che a differenza dei piloti della squadra di Valentino Rossi non ha utilizzato pneumatici nuovi e che si è “fermato” a 0.378s dalla vetta.

Il pilota del Gresini Racing chiude la tripletta Ducati ed ha messo la sua Desmosedici Factory davanti alla migliore delle Aprilia, quella del leader del Mondiale Marco Bezzecchi.

Il #72 che al pari di Alex Marquez non ha cambiato le gomme (Bezzecchi ha percorso 18 giri con le stesse gomme medie sia all’anteriore che al posteriore, ndr), paga un gap dalla vetta di 0.393s e precede Marc Marquez, che con la sua Ducati ha percorso gli stessi giri di Bezzecchi con le stesse gomme, ma con soft anteriore e soft posteriore.

Il nove volte iridato che ha girato in 1:37.496 è davanti a tre piloti che hanno messo pneumatici nuovi a fine turno, vale a dire Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse MotoGP Team), Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) e Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing).

Chiudono la Top Ten la migliore delle Honda, quella del Team LCR di Johann Zarco e l’Aprilia RS-GP26 di Jorge Martin, con quest’ultimo caduto nel giro in cui i piloti si stavano portando sul rettilineo per le prove di partenza.

Pecco Bagnaia con la seconda Ducati ufficiale ha chiuso 11esimo a 0.730s dalla vetta. Il pilota di Chivasso è tornato ai box lamentandosi che la moto allarga la traiettoria e in più di un’occasione è andato lungo. Dietro a #63 della Ducati la KTM Factory di Brad Binder e il rookie Pro Honda LCR, il brasiliano Diogo Moreira.

L’iridato 2025 della Moto2 ha preceduto la Honda ufficiale di Joan Mir, la Prima Pramac Yamaha MotoGP del rookie Toprak Razgatlioglu (che a inizio sessione ha avuto un problema tecnico alla sua YZR-M1 V4, ndr) e la Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP di Fermin Aldeguer, che è ancora alle prese con il recupero dalla frattura al femore riportato mentre si allenava con una moto stradale sul circuito di Aspar.

Indietro i nostri Luca Marini (Honda Factory) ed Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), che hanno chiuso in 17esima e 18esima posizione. I due che accusano rispettivamente un gap di 1.053s e 1.199s da Di Giannantonio.

Inizio in salita anche per Ai Ogura (Aprilia Trackhouse MotoGP Team), che il prossimo anno sarà in sella alla Yamaha Factory e Fabio Quartararo (Yamaha Factory), che invece passerà alla Honda.

Ventunesimo tempo per Alex Rins, ieri in polemica con la sua attuale squadra, la Yamaha, per il fatto di aver saputo del suo licenziamento solo dai media. Il #42 precede i tester di Aprilia e Yamaha, Lorenzo Savadori e Augusto Fernandez.

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