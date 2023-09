MotoGP | Quartararo a terra: l’analisi di Mauro Sanchini allo Sky Tech [VIDEO]

MotoGP GP Giappone caduta Quartararo – Scivolone di Fabio Quartararo nelle prove del Gran Premio del Giappone, 14° appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Il francese della Yamaha, nel tentativo di affrontare la veloce piega sotto il ponte del circuito di Motegi, ha perso l’anteriore della propria M1, finendo violentemente sulla ghiaia.

Un episodio che ha privato il francese di tempo prezioso, ma che non pregiudicherà il resto del fine settimana, visto che la caduta non ha provocato alcun malanno fisico. Quartararo, ricordiamo, ha chiuso le sessioni di oggi con il 13° tempo e dovrà passare obbligatoriamente dal Q1. Appuntamento a stanotte per le qualifiche ufficiali e per la Sprint che assegnerà i primi punti di questo fine settimana mondiale sul circuito di Motegi, in Giappone.