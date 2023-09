MotoGP | Martin, la caduta nelle prime libere a Motegi [VIDEO]

MotoGP GP Giappone caduta Martin – Vi riportiamo la caduta di Jorge Martin nella prima sessione di libere valide per il Gran Premio del Giappone, 14° appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Lo spagnolo, nel tentativo di affrontare curva 3 e 4, è finito lungo e sulla ghiaia, perdendo l’anteriore e quindi scivolando per terra. Una caduta che gli ha fatto perdere del tempo prezioso, ma che non ha provocato alcun malanno fisico per il proseguo del fine settimana.

Martin, ricordiamo, ha chiuso le prove del pomeriggio con il quarto tempo, confermando il proprio stato di forma d’oro dopo i buoni risultati ottenuti nelle scorse settimane. Appuntamento a stanotte per le qualifiche ufficiali e per la Sprint che assegnerà i primi punti di questo fine settimana mondiale sul circuito di Motegi, in Giappone.