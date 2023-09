MotoGP | Prove Giappone, anche Marquez protagonista di una caduta a Motegi [VIDEO]

MotoGP GP Giappone caduta Marquez – Anche Marc Marquez protagonista di una caduta nella sessione di Prove valide per il Gran Premio del Giappone, 14° appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

In curva 1, a pochi secondi dalla conclusione della sessione, lo spagnolo ha perso l’anteriore della propria RCV, finendo per terra. Un episodio che non ha permesso all’iberico di ottenere il passaggio diretto in Q2 (14° tempo).

Appuntamento a stanotte per le qualifiche ufficiali e per la Sprint che assegnerà i primi punti di questo fine settimana mondiale sul circuito di Motegi, in Giappone.