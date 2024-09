MotoGP | Pubblicato il calendario provvisorio del 2025

Motomondiale 2025 – La Dorna ha diramato la bozza provvisoria del calendario del Motomondiale 2025.

Nel 2025 si svolgeranno 22 Gran Premi in 18 paesi, tra cui il ritorno di Brno in Repubblica Ceca e il debutto del Balaton Park in Ungheria.

Dopo i test pre-stagionali di Sepang e Buriram, la stagione si aprirà con il Gran Premio di Thailandia, che passerà alla storia come il primo evento di apertura della stagione nel sud-est asiatico dopo 25 anni e il primo in assoluto in Thailandia. C’è tempo per ricaricarsi prima di tornare a Termas de Rio Hondo in Argentina e al Circuito delle Americhe ad Austin, in Texas.

Successivamente si andrà al Lusail International Circuit in Qatar, dopo la conclusione del Ramadan, prima del classico inizio del turno europeo con Jerez che precede Le Mans, dove il GP di Francia punterà a battere ancora una volta il record di presenze di tutti i tempi. Poi ci sono due eventi in nuove fasce orarie: il GP di Gran Bretagna a Silverstone a fine maggio e il GP di Aragon due settimane dopo.

Arriveranno poi il Mugello e poi uno speciale evento per i 100 anni ad Assen, prima che il Sachsenring preceda il ritorno della MotoGP a Brno. Dopo alcuni fine settimana di pausa estiva, l’azione riapre in Austria al Red Bull Ring prima del debutto del Balaton Park in Ungheria, con la Catalogna e il GP di San Marino al Misano World Circuit Marco Simoncelli che chiudono l’azione in Europa.

Si ripartirà poi per l’Asia, con Motegi in Giappone prima di andare al Pertamina Mandalika International Circuit di Lombok in Indonesia. Un weekend libero offre poi a tutti la possibilità di ricaricarsi in vista del viaggio in Australia, quando Phillip Island ci dà il benvenuto in Australia, prima che il “flyaway” finale si svolga a Sepang in Malesia.

Le ultime due tappe del nuovo calendario ci riportano in Europa, concludendo la stagione con il GP del Portogallo a Portimao, recentemente confermato, e il classico sipario sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Calendario provvisorio Motomondiale 2025

02 March Thailand Chang International Circuit

16 March Argentina Termas de Río Hondo

30 March Americas Circuit of the Americas

13 April Qatar Lusail International Circuit

27 April Spain Circuito de Jerez-Ángel Nieto

11 May France Le Mans

25 May Great Britain Silverstone Circuit

08 June Aragon MotorLand Aragón

22 June Italy Autodromo Internazionale del Mugello

29 June Netherlands TT Circuit Assen

13 July Germany Sachsenring

20 July Czech Republic* Automotodrom Brno

17 August Austria Red Bull Ring-Spielberg

24 August Hungary** Balaton Park Circuit

07 September Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya

14 September San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli

28 September Japan Mobility Resort Motegi

05 October Indonesia Pertamina Mandalika International Circuit

19 October Australia Phillip Island Grand Prix Circuit

26 October Malaysia Petronas Sepang International Circuit

09 November Portugal* Autódromo Internacional do Algarve

16 November Comunitat Valenciana Circuit Ricardo Torm

