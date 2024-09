SBK | Gp Aragon, Alex Lowes: “Sono abbastanza fiducioso”

Superbike Gp Aragon Kawasaki – Alex Lowes ha lasciato Cremona con alcuni buoni risultati ma ad Aragon punta a fare ancora meglio.

Alex ha conquistato quattro podi al Motorland in passato. Ha già conquistato 11 podi in questa stagione, tra cui due vittorie a Phillip Island durante il round di apertura.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Aragon Superbike 2024

“Sono abbastanza fiducioso ad Aragon, fatta eccezione per l’ultimo settore con i suoi lunghi rettilinei. Penso che la realtà sia che non sarà facile per noi. Devo capire cosa possiamo ottenere lì. Ad Aragon ci sono posti in cui sorpassare, ma devi essere con loro per fare un sorpasso. Da T1 a T11 non c’è motivo per cui la nostra moto non dovrebbe essere davvero forte, quindi devo usare questi punti. Aragon è una pista che mi piace molto ed è una pista fantastica. L’hanno riasfaltata, quindi non sarà facile per le gomme. Devo essere concentrato da venerdì, ottenere il massimo dal weekend, fare del mio meglio e cercare di lottare con altri ragazzi per il podio”.

4.5/5 - (2 votes)