MotoGP | GP Indonesia: Michelin, pneumatici messi a dura prova

GP Indonesia MotoGP 2024 – Il Motomondiale torna subito in pista e dopo la seconda gara di Misano è a Mandalika per il Gran Premio d’Indonesia, 15esima tappa della MotoGP 2024.

Il Circuito Internazionale Pertamina Mandalika è una sede recente nel mondo delle corse, essendo stato inaugurato nel 2021. Situata sull’isola di Lombok, nel sud dell’arcipelago indonesiano, è lunga 4,3 chilometri, con 6 curve a sinistra e 11 a destra, oltre a un breve rettilineo di 507 metri. Un layout che crea sfide per gli pneumatici e in cui le zone di frenata brusca nelle curve 1 e 10 offrono sfide per i piloti.

L’anno scorso, quando l’asfalto era appena stato riasfaltato, Michelin ha portato ulteriori opzioni Power Slick. In questa stagione, in linea con il regolamento, i team Michelin Motorsport hanno preparato un pacchetto più classico, con una scelta di tre pneumatici anteriori e due posteriori.

Per il Gran Premio di Pertamina dell’Indonesia, i partner di Michelin avranno la possibilità di scegliere tra mescole Soft, Medium e Hard (tutte simmetriche) per l’anteriore, e Soft e Medium per il posteriore, che saranno asimmetriche a causa del maggior numero di curve a destra.

Situato non lontano dall’Oceano Indiano, il circuito può essere soggetto a condizioni meteorologiche avverse. Di conseguenza, gli pneumatici Power Rain saranno offerti in mescola Soft e Medium e, come gli slick, saranno simmetrici per l’anteriore e asimmetrici per il posteriore, sempre con il lato destro rinforzato.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Direttore Due Ruote Michelin Motorsport GP Indonesia MotoGP 2024

“E’ la terza volta che veniamo a Mandalika, un circuito di cui ormai conosciamo bene la specificità. Sappiamo che la pista è molto impegnativa a causa della sua serie di curve che creano molta forza di accelerazione e frenata, e sappiamo che la versatilità e la consistenza dei nostri pneumatici saranno messe a dura prova, soprattutto perché le condizioni meteorologiche sono spesso difficili. L’anno scorso, la temperatura dell’asfalto ha superato regolarmente i 60°C, sia il sabato durante il Tissot Sprint che la domenica per il Gran Premio. Sapendo di poter contare sempre sulle prestazioni dei nostri pneumatici, i piloti hanno potuto basare la loro scelta sulla distanza da percorrere. La maggior parte hanno preferito pneumatici Soft anteriori e posteriori per i 13 giri del Tissot Sprint, mentre alcuni sono passati a mescole medie o addirittura dure per i 27 giri del Gran Premio. Tenendo conto dei dati raccolti, e per offrire loro lo stesso ventaglio di possibilità, abbiamo scelto un pacchetto di pneumatici basato sulle mescole utilizzate la scorsa stagione.”

