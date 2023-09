MotoGP | Pubblicato il calendario provvisorio del 2024

Motomondiale 2024 – La Dorna ha diramato la bozza provvisoria del calendario del Motomondiale 2024. Si inizierà in Qatar al Lusail International Circuit, che ospiterà l’apertura della stagione dall’8 al 10 marzo.

La prima gara della MotoGP torna quindi in terra qatariota, dopo che in questa stagione era stata Portimao ad aprire le danze. New entry (salvo ripensamenti) dovrebbe essere il GP Kazakistan, mentre è stato confermato il GP dell’India.

In Italia le gare saranno due, 02 giugno al Mugello e l’8 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Torna Aragon (il 1 settembre), ci saranno due triplette extra-europee (la prima India, Indonesia e Giappone e la seconda Australia, Thailandia e Malesia, ndr) mentre la stagione si concluderà il 17 novembre a Valencia.

Calendario provvisorio Motomondiale 2024

10 March Qatar Lusail International Circuit

24 March Portugal Autódromo Internacional do Algarve

07 April República Argentina Termas de Río Hondo

14 April Americas Circuit of The Americas

28 April Spain Circuito de Jerez-Ángel Nieto

12 May France Le Mans

26 May Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya

02 June Italy Autodromo Internazionale del Mugello

16 June Kazakhstan Sokol International Racetrack

30 June Netherlands TT Circuit Assen

07 July Germany Sachsenring

04 August Great Britain Silverstone Circuit

18 August Austria Red Bull Ring-Spielberg

01 September Aragon MotorLand Aragón

08 September San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli

22 September India Buddh International Circuit

29 September Indonesia Pertamina Mandalika International Circuit

06 October Japan Mobility Resort Motegi

20 October Australia Phillip Island

27 October Thailand Chang International Circuit

03 November Malaysia Sepang International Circuit

17 November Comunitat Valenciana Circuit Ricardo Tormo

