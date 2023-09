MotoGP | Gp Giappone, Bagnaia: “Sono pronto e carico”

MotoGP GP Giappone Ducati – Francesco Bagnaia dopo la caduta del Gran Premio dell’India è pronto a tornare in pista a Motegi, circuito dove lo scorso anno cadde.

Il #1 della Ducati ha visto ridurre il margine di vantaggio su Jorge Martin da 36 a 13 punti e anche Marco Bezzecchi non è lontano, sono infatti 44 i punti che separano il “Bez”dal piemontese.

La priorità è risolvere i problemi riscontrati in India che lo hanno portato a forzare per mantenere il passo degloi avversari. Ecco cosa ha detto il leader della classifica iridata.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP Giappone MotoGP 2023

“Dopo il GP dell’India, la nostra priorità in Giappone sarà quella di provare a risolvere i problemi che abbiamo riscontrato durante lo scorso fine settimana. Sarà importante riuscire a sfruttare al massimo ogni sessione, perciò spero che troveremo condizioni meteo costanti in tutte e tre le giornate. Sono sicuro che insieme alla mia squadra riusciremo a trovare presto una soluzione. Sono pronto e carico per affrontare un altro fine settimana in pista.”

