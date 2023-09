MotoGP | Gp Giappone, Quartararo: “Spero di ottenere un buon risultato”

MotoGP GP Giappone 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo dopo l’ottimo podio ottenuto nel Gran Premio dell’India, spera di poter far bene anche a Motegi, teatro della 14esima tappa della MotoGP 2023.

Il #20 della Yamaha ha corso solo due volte in MotoGP all’ex Twin Ring, ottenendo un secondo posto nel 2019, e un ottavo posto nel 2022. Ecco cosa ha detto “El Diablo” che ha anche visitato il quartier generale Yamaha.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Giappone MotoGP 2023

“Il terzo posto nel GP dell’India è stato un buon risultato. È stata una bella spinta per me e per la squadra prima del GP di casa della Yamaha. Andare in Giappone è sempre bello. Mi è piaciuta la visita al quartier generale Yamaha. È sempre bello vedere i dipendenti, sono molto entusiasti, quindi questo crea un feeling positivo prima di iniziare il weekend. Mi piace il circuito di Motegi. Spero che riusciremo a ottenere altri buoni risultati questo fine settimana. Faremo del nostro meglio!”