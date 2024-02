MotoGP | Presentazione Yamaha 2024 in streaming [VIDEO]

MotoGP Presentazione Monster Energy Yamaha 2024 – Sarà presentata questa mattina (lunedì 5 febbraio) a Sepang a partire dalle 09:45 la nuova Yamaha M1 del Team Factory.

Potrete seguire da questo sito la diretta streaming del nuovo Team Monster Yamaha MotoGP, che quest’anno schiererà il confermato Fabio Quartararo e lo spagnolo Alex Rins.

Sia il francese che lo spagnolo non vedono l’ora di salire in sella alla propria M1, lo faranno nei test di Sepang in programma dal sei all’otto febbraio. Successivamente ci saranno interviste con i piloti. Rimanete collegati.

Video diretta Streaming Presentazione Monster Energy Yamaha MotoGP

