MotoGP | Alex e Marc Marquez in lutto, è morto il loro adoratissimo nonno

MotoGP Fratelli Marquez – Un lutto ha colpito i fratelli Alex e Marc Marquez. E’ venuto a mancare il loro amatissimo nonno, a cui Marc aveva fatto una promessa.

Il nonno era stato menzionato dall’otto volte iridato anche sul documentario di DAZN Spagna “All In”. Il più grande dei fratelli Marquez aveva promesso al nonno che avrebbe smesso con le moto se la quarta operazione al braccio fosse andata male.

Sui canali social dei due spagnoli si può leggere: “Grazie mille per tutte le attenzioni che ci hai dato e per i tuoi insegnamenti nonno. Riposa in pace. TI AMIAMO NONNO”

4.5/5 - (2 votes)