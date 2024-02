MotoGP | Presentate le Yamaha Monster Energy 2024 di Quartararo e Rins

Presentazione Monster Energy Yamaha – Questa mattina, sul circuito di Sepang in Malesia (che da domani ospiterà la tre giorni di test IRTA della classe regina), si è tenuta la presentazione del team Monster Energy Yamaha, con il campione del mondo Fabio Quartararo e Alex Rins che arriva dal team LCR Honda.

I test di Valencia dello scorso anno non hanno dato segnali confortanti soprattutto per quanto riguarda il motore, tuttavia, grazie alle concessioni concesse ai costruttori giapponesi, ci potranno essere ulteriori sviluppi nel corso della stagione e permetteranno così di limitare il dominio Ducati che avrà meno gomme a disposizione per i test e non potrà contare sul contributo delle wild card.

Appuntamento in pista da domani a giovedì con i test IRTA MotoGP che seguiremo in diretta dalle 05:00 alle 11:15.