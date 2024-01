Motocross | Ducati presenta la Desmo450 MX

Motocross Campioni in Pista Ducati – Ducati sbarca nell’off-road e lo farà con la Desmo450 MX, presentata oggi durante l’evento Campioni in pista a Madonna di Campiglio.

La Ducati Desmo450 MX prenderà parte quest’anno al Campionato Italiano Motocross Pro – Prestige MX1, che prenderà il via il 16 e 17 marzo a Mantova.

La squadra scelta da Ducati Corse per questo esordio nelle competizioni di motocross è la struttura di Corrado e Marco Maddii, che verrà iscritta come Ducati Corse R&D – Factory MX Team con il pilota Alessandro Lupino. L’obiettivo principale sarà quello di sviluppare il nuovo modello anche attraverso l’esperienza in gara, e potrà contare anche su di un grande campione come Antonio Cairoli per portare avanti con successo questo ambizioso programma di sviluppo.

Ruoli principali nel Ducati Corse R&D – Factory MX Team:

Paolo Ciabatti – Direttore Generale Ducati Corse Off-RoadD

avide Perni – Technical Manager

Corrado Maddii – Team Principal

Marco Maddii – Team Manager

Dichiarazioni Claudio Domenicali (CEO Ducati Motor Holding) Off-Road “Campioni in Pista” Ducati 2024

“È un grande piacere inaugurare anche questa stagione sportiva di Ducati a Madonna di Campiglio, una location che esprime perfettamente i valori del ‘Made in Italy’ di cui siamo fieri ambasciatori e che lo scorso anno rappresentò il punto di inizio di un’annata assolutamente indimenticabile. La strada che ci ha portati ad essere i migliori al mondo nel fare le corse è fatta senza dubbio del duro lavoro quotidiano di questi anni, ma anche della nostra abilità di fare squadra e di divertirci mentre ci impegniamo al massimo in quello che facciamo. Uno degli elementi di forza del nostro brand è la capacità di fare sistema e oggi lo dimostriamo presentando insieme i team ufficiali per la stagione sportiva 2024: il Ducati Lenovo Team, il Team Aruba.it – Racing Ducati e la novità rappresentata dal Ducati Corse R&D – Factory MX Team. Vedere le tre moto una accanto all’altra è stata per me una grande emozione perché, per quanto diverse tra loro, sono parte di un progetto unitario. Questa appartenenza è sottolineata dal colore base delle livree, Rosso Ducati, uguale per tutte, e anche da un segno grafico completamente inedito che riprende la curva presente nel logo Ducati, ispirandosi alla parte più emozionante del guidare una moto: la piega. Al tempo stesso queste moto sono anche espressione del percorso che Ducati ha fatto negli ultimi anni, investendo nel proprio futuro. L’ingresso nel motocross è infatti l’esempio lampante che il nostro desiderio di migliorarci e la nostra voglia di vincere non hanno limiti. In questi due giorni avremo l’opportunità di darci la giusta carica per una stagione che si prospetta ricca di sfide, in cui confermare la nostra leadership nei principali Campionati Mondiali in pista e dimostrare le nostre capacità in un terreno nuovo come il fuoristrada specialistico. Le sfide ci stimolano da sempre a tirare fuori il meglio e ci sentiamo assolutamente pronti.”

