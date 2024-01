MotoGP | Casey Stoner: “Ducati? Non mi piace come vincono”

MotoGP – Casey Stoner è un pilota che ha vinto due Mondiali in MotoGP, ma a detta di addetti ai lavori e anche di molti appassionati ha raccolto meno di quanto seminato.

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’australiano ha affrontato diversi argomenti, dalla sua popolarità anche dopo il ritiro dalle competizioni, alla Ducati, passando per la classe 500cc, la Top Five di tutti i tempi e la stagione 2023.

Dichiarazioni Casey Stoner Tifosi MotoGP

“In tanti si erano fatti un’idea sbagliata su di me, per poi capire che sono sempre stato me stesso, una persona molto diretta cui piaceva solo correre. Dopo il ritiro, specialmente dopo 5 anni da quando sono uscito dalla MotoGP, mi ha sorpreso che le persone si ricordassero di me e che mostrassero tanto sostegno e lealtà nei miei confronti, è una bella sensazione. Nel corso della mia carriera la folla ha sempre fatto fatica a capirmi, e io facevo fatica ad accettare la fama. Mi ritengo una persona tranquilla, non ho mai voluto essere famoso. Sono prima di tutto un pilota motociclistico, non sono un attore e non mi aspettavo le attenzioni della folla. La pressione mi ha tolto tanta energia e ci ho messo tanto per abituarmici. La differenza è che ora le persone si sono rese conto che sono sempre stato onesto e diretto e all’epoca questo non piaceva.”

Dichiarazioni Casey Stoner Competizione MotoGP

“L’unico motivo per cui amo questo sport è per la competizione, soprattutto contro me stesso. Il più grande sfidante che ho avuto sono sempre stato io, pretendevo di più; non ho mai confrontato i miei tempi sul giro con gli altri piloti e per questo sono stato in grado di andare oltre. Purtroppo per me la parte dello sport che amavo era la parte più piccola del mio lavoro ed è diventato troppo per me. Sono molto orgoglioso della mia carriera anche se avrei potuto ottenere di più. Sono molto grato per tutto quello che ho imparato ma non penso di poter essere considerato su tale livello. Sono felice di ciò che ho realizzato, è molto più di quanto tante altre persone possano aver sognato e le opportunità che ho avuto sono state incredibili. Ad esempio ho potuto guidare una 500cc per la prima volta a Goodwood, era di Kenny Roberts Junior del 2002. Semplicemente incredibile.”

Dichiarazioni Casey Stoner Classe 500cc

“Sono deluso dal fatto che quando sono arrivato in MotoGP le 500cc non c’erano più. Credo che guidare un 2 tempi sia una forma d’arte. Tutte le mie moto sono a 2 tempi: la KX 500 del ’93, la CR 500 del ’96, la CR 250 del 2007 e la TM 300. La sensazione del 2 tempi rispetto a un 4 tempi è semplicemente diversa. Sono più difficili da guidare ma anche più eccitanti.”

Dichiarazioni Casey Stoner top 5 piloti di tutti i tempi

“Giacomo Agostini, Mick Doohan per come si è ripreso dai suoi infortuni, Valentino (Ross), Marc (Marquez)… difficile dirne altri. Chi ha vinto meno rispetto al suo talento è Dani Pedrosa. Tutti pensano che essere più leggeri sia un vantaggio, ma le moto sono pesanti ed estremamente potenti e non sei così stabile quando sei leggero. Per essere un ragazzo di così piccola stazza era veramente veloce. Io stesso ero piccolo per la MotoGP, pesavo 59 chili. Penso che Dani ne pesasse 55.”

Dichiarazioni Casey Stoner Dominio Ducati MotoGP

“Ducati avrebbe avuto più successo nelle stagioni precedenti rispetto ad ora. Il loro più grande errore è stato sbarazzarsi di Filippo Preziosi, e non ho rispetto per come l’hanno fatto. Negli anni in cui sono stato con lui non abbiamo mai ricevuto nuove parti durante la stagione, avevamo lo stesso identico pacchetto quindi se avevamo un problema dovevamo trovare un modo per risolverlo con la moto che avevamo. A metà stagione avremmo provato la moto dell’anno successivo: ai primi test c’erano sempre dei miglioramenti e avrei voluto correre con quella moto per il resto della stagione sapendo che eravamo da mezzo secondo a quasi un secondo più veloce. Naturalmente Gigi Dall’Igna ha fatto un buon lavoro, ma ci è voluto tanto tempo e tanto budget per arrivare a dove sono adesso. Non sono molto felice del fatto che abbiano così tante moto in griglia, dato che possono essenzialmente controllare ogni squadra e pretendere da loro risultati che non sono corretti. È giusto eseguire gli ordini di squadra ma non dovrebbero esserci ordini dal costruttore. Ho perso molto rispetto nei loro confronti dopo che sono arrivati a questo livello. Se devono vincere a tutti i costi per me non hanno onore. So anche che di sicuro Pecco (Bagnaia) non avrebbe voluto vincere così. Loro vogliono vincere a tutti i costi e per me non è onorevole”

Dichiarazioni Casey Stoner MotoGP 2023

“È stata una bella stagione a cui assistere. Osservare l’eccellenza è quello che preferisco; bisognerebbe godere quando si assiste all’ascesa di talenti generazionali. Se Dani, Jorge, Valentino mi hanno battuto nei giorni in cui correvo è perché non potevo dare meglio di quello che hanno dato loro, bisogna ammirare Il talento e il lavoro che c’è dietro. La gente vuole intrattenimento: se vuoi divertirti vai al cinema. Otterrai intrattenimento solo quando la competizione è reale non quando i piloti vengono penalizzati o limitati in qualche modo.”

