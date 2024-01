MotoGP | Report cadute 2023: Marc Marquez, Aron Canet e David Alonso guidano la classifica dei “cascatori”

MotoGP 2023 Report Cadute – La Dorna ha reso pubblico l’elenco delle cadute della stagione 2023 delle tre classi, Moto3, Moto2 e MotoGP.

Nella classe cadetta in vetta c’è David Alonso, in quella intermedia Aron Canet e in Top Class Marc Marquez. Le cadute in MotoGP sono state di più rispetto alla stagione 2022 (dove però non era stata ancora introdotta la Sprint Race, ndr), 358 contro 335.

Nel suo complesso però, nelle sue tre categorie, non è l’anno con il maggior numero di incidenti. Nel 2023 sono stati in totale 1009, meno rispetto al 2022, quando erano stati 1106 e un bel po’ in meno rispetto all’anno con il maggior numero di cadute, il 2017, con 1.126.

In Top Class Marc Marquez è arrivato al ben poco invidiabile record di 29 cadute in stagione, seguito dal team-mate Joan Mir con 24 e poi altri due spagnoli: Aleix Espargarò (Aprilia) e Augusto Fernandez (GasGas), con 23. Pecco Bagnaia, vincitore del secondo titolo consecutivo in MotoGP è caduto solo 7 volte

A Sepang, nel GP della Malesia, Marquez ha eguagliato il suo record massimo di cadute in una singola stagione, 27, poi a Valencia (ma qui è esente da colpe visto che era stato centrato da Jorge Martin, ndr) è arrivato a quota 29.

Aron Canet in Moto è caduto 24 volte, mentre David Alonso, che con 23 è stato quello finito più volte a terra in Moto3. Per quanto riguarda i circuiti Le Mans (Francia) e il Buddh International Circuit (India), guidano la classifica con 79 cadute in tutte le categorie, mentre il circuito dove si è caduto di meno è stato quello di Termas del Rio Hondo (Argentina), con 23. Ecco cosa ha detto Marquez a proposito delle sue cadute.

Dichiarazioni Marc Marquez Cadute MotoGP 2023

“Sia io che Joan siamo caduti più del solito. Soprattutto quando abbiamo provato a forzare la moto. Se non la costringi, tutto va bene, ma penso che Joan abbia la mia stessa mentalità. È un campione del mondo, è forte in pista e dà sempre il massimo.”

Cadute annuali Marc Marquez

2013 – 15 cadute (Campione del Mondo)

2014 – 11 cadute (Campione del Mondo)

2015 – 13 cadute (3º)

2016 – 17 cadute (Campione del Mondo)

2017 – 27 cadute (Campione del Mondo)

2018 – 23 cadute (Campione del Mondo)

2019 – 14 cadute (Campione del Mondo)

2020 – 2 cadute (24º)

2021 – 22 cadute (7º)

2022 – 18 cadute (13º)

2023 – 29 cadute (14º)

4.6/5 - (40 votes)