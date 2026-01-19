MotoGP | Presentazione Ducati: i dati tecnici della Desmosedici GP 26

E’ stata presentata oggi a Madonna di Campiglio la Ducati Desmosedici GP 26 che prenderà parte al Campionato del Mondo MotoGP con il nostro Pecco Bagnaia e con lo spagnolo Marc Marquez.

Per celebrare i cento anni dalla fondazione di Ducati, livrea opaca Rosso Centenario e doppia banda bianca sulle Desmosedici GP con cui i due piloti daranno l’assalto alla stagione MotoGP 2026.

Con alle spalle un’altra annata da record con la conquista di tutti i titoli e della prestigiosa tripla corona per la terza volta nella storia della squadra corse. Un totale di 13 vittorie complessive per il secondo anno consecutivo, che porta il bottino del Ducati Lenovo Team a 99 sigilli in MotoGP, il record assoluto di punti conquistati da un solo pilota nel corso di una stagione (M. Márquez, 545) e il sesto titolo costruttori consecutivo.

Clicca qui per la Foto Gallery della nuova Ducati Desmosedici GP 26

Dati tecnici Ducati Desmosedici GP 26

Motore: 4 tempi, V4 a 90°, raffreddato a liquido, distribuzione desmodromica con doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro.

Cilindrata: 1.000 cc.

Potenza massima: Oltre 280 cv.

Velocità massima: Oltre 350km/h.

Trasmissione: Ducati Seamless Transmission. Trasmissione finale a catena.

Alimentazione: Iniezione elettronica indiretta, 4 corpi farfallati con iniettori sopra e sotto farfalla. Farfalle controllate da doppio sistema Ride By Wire.

Carburante: Shell Racing V-Power.

Lubrificante: Shell Advance Ultra 4.

Scarico: Akrapovič.

Trasmissione finale: Catena D.I.D.

Telaio: Doppio trave in lega di alluminio.

Sospensioni:

Forcella rovesciata con foderi in carbonio ed ammortizzatore e posteriore, con regolazione di precarico e freno idraulico in compressione ed estensione.

Elettronica: Centralina Marelli programmata con Software Unico Dorna.

Pneumatici: Michelin, su cerchi anteriore e posteriore Ø17″.

Cerchioni: Anteriore e posteriore, Marchesini in lega di magnesio forgiato.

Impianto frenante:

Anteriore pinze monoblocco alettate Brembo in alluminio interamente ricavate dal pieno, con attacco radiale a 4 pistoni. Doppio disco freno Brembo in carbonio.

Posteriore: Pinza Brembo in alluminio con 2 pistoni. Disco freno Brembo in acciaio.

Peso a secco: 157kg.

5/5 - (1 vote)