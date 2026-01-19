MotoGP

MotoGP | Ducati 2026, Bagnaia: “Questa stagione avrà un valore particolare”

Il pilota piemontese: "La livrea è fantastica, rosso e bianco sono un accostamento bellissimo di colori"

di Alessio Brunori19 Gennaio, 2026
La presentazione del Ducati Lenovo Team 2026 ha visto tra i protagonisti Pecco Bagnaia, chiamato a riscattarsi dopo un 2025 da dimenticare.

Il pilota piemontese è entusiasta della nuova moto presentata a Madonna di Campiglio e non vede l’ora di scendere in pista per il prossimo test di Sepang, in programma dal 3 al 5 febbraio 2026.

Il pilota piemontese cercherà di tornare protagonista dopo una stagione che non lo ha mai in lotta per il Titolo e chiusa al quinto posto.

Per il #63 si tratterà della sesta stagione insieme al Ducati Lenovo Team, ottava con la “Rossa” a due ruote considerando i primi due anni nel Pramac Racing.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia “Campioni in Pista” Ducati MotoGP 2026

“Come dicevo a Claudio (Domenicali) ieri, è la migliore moto. La livrea è fantastica, rosso e bianco sono un accostamento bellissimo di colori. Ho ottimi riferimenti nel team, sono vicino a loro, anche a Marc e cerco di rubare dei segreti. Lavoro duro e cerco di arrivare ai test nel miglior modo possibile. Sono sei stagioni con Ducati, piene di bellissimi ricordi e speriamo di collezionarne altri.

Mi lascio alle spalle un anno impegnativo, ma che ha lasciato tanti insegnamenti e fatto crescere ancora di più la mia voglia di tornare in pista il prima possibile con la nuova Desmosedici GP. È stato importante andare fino in fondo, senza mollare, affrontare ogni situazione e fare tesoro di ogni esperienza. La stagione 2026 avrà un valore particolare: una nuova opportunità per dimostrare tutto il nostro potenziale nell’anno di celebrazione del centenario di Ducati e con una livrea davvero d’impatto. Non posso che contare le ore che mi separano dal primo test, sono davvero contento di ritrovare tutto il Ducati Lenovo Team e di tornare al lavoro con la squadra per essere tra i protagonisti e divertirci.”

