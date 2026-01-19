MotoGP | Dall’Igna: “Marquez un fuoriclasse, Bagnaia può tornare protagonista”

Il Direttore Generale Gigi Dall’Igna ha parlato durante la presentazione della nuova Ducati Desmosedici GP 26 a Madonna di Campiglio.

Dall’Igna ha parlato della nuova stagione che sta per iniziare, una stagione molto importante per la “Rossa” che celebra il suo centenario e poi dei suoi piloti.

Ha definito Marc Marquez un fuoriclasse mentre parlando di Bagnaia, ha detto che potrà tornare protagonista. Ecco cosa ha detto l’ingegnere veneto.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna “Campioni in Pista” Ducati MotoGP 2026

“Questa stagione, per valore e speriamo anche per spettacolo in pista non è paragonabile a nessuna delle precedenti. Celebreremo il centenario di Ducati e sarà allo stesso tempo un momento di transizione in vista del radicale cambiamento di regolamento nel 2027. Le corse da sempre sono parte del Dna di Borgo Panigale e speriamo di onorare questo importantissimo traguardo dando lustro alla tecnologia delle nostre moto e centrando nuovi record. Siamo orgogliosi di portare il Rosso Centenario opaco e la doppia striscia bianca sulle carene delle nuove Desmosedici GP per lottare, come Ducati, per il settimo titolo costruttori consecutivo e il sesto alloro piloti nel nostro albo d’oro. Sono obiettivi ambiziosi ed è difficile pensare di più. Su Marc e Pecco ho poco da aggiungere: sono due Campioni, diversi ma Campioni entrambi. Marc ha dimostrato di essere un fuori classe, capace di andare oltre tutte le avversità per ritrovare pace, vittoria e velocità. Pecco ha faticato, ma non ha mai mollato e ha messo davanti il suo talento dimostrando che può tornare ad essere vero protagonista. Un ringraziamento a tutti i nostri partner e a Madonna di Campiglio che ci accoglie nella sua cornice davvero suggestiva per la presentazione del Ducati Lenovo Team. Con tutto il gruppo di lavoro, siamo pronti ad affrontare con il massimo impegno e motivazione questo 2026.”

