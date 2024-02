MotoGP | Dall’Igna “contrariato” dal passaggio di Massimo Bartolini in Yamaha

MotoGP Monster Energy Yamaha – La nuova stagione che sta per iniziare (primo appuntamento 10 marzo in Qatar, ndr) ha visto cambiare casacca non solo i piloti (su tutti Marc Marquez dalla Honda alla Ducati Gresini, ndr) ma anche tecnici di valore.

Una delle case che ha fatto “spesa” in Ducati è stata senza dubbio la Yamaha, che avendo così come la Honda concessioni di fascia “D”, potrà testare con i piloti titolari, avrà più gomme a disposizione, potrà poi evolvere motore ed aerodinamica.

Dalla Ducati è stato ingaggiato Massimo Bartolini, ex responsabile performance della Desmosedici GP. La casa di Borgo Panigale aveva già perso il vice degli aerodinamici, Marco Nicotra, passato a alla Yamaha per cercare di recuperare il gap in un settore dove la casa giapponese è indietro.

Un passaggio quello di Bartolini alla casa di Iwata che ha lasciato contrariato il Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna che avendolo avuto a lungo al suo fianco conosce le capacità del nuovo Direttore Tecnico della casa dei Tre Diapason.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna D.G. Ducati Corse su Passaggio Massimo Bartolini alla Yamaha

“Max ha lavorato con me per molto tempo. Per molti anni ed è stato una persona chiave in Ducati Corse. Lui può portare molto a Yamaha perché ha esperienza e conosce la nostra moto – ha detto Dall’Igna così come riportato dall’edizione spagnola di Motorsport.com – Ero molto contrariato che se ne fosse andato perché è un bravo tecnico e una brava persona, ma Max ha raggiunto un passo importante nella sua carriera. Capisco la sua decisione e non posso dire nulla. Gli era impossibile rifiutare un’offerta del genere, fa parte del gioco e bisogna accettarlo.”

Ad elogiare le qualità di Bartolini anche l’iridato 2021 della MotoGP Fabio Quartararo che ha detto come le cose siano cambiate in positivo nel box della casa giapponese.

Dichiarazioni Fabio Quartararo su Passaggio Massimo Bartolini alla Yamaha

“In passato, quando solo gli ingegneri giapponesi erano al comando, spesso le cose non andavano oltre perché avrebbero potuto essere troppo rischiose – ha commentato il pilota francese – ora abbiamo una mentalità che consiste sempre nel superare i limiti e dobbiamo mantenerla.”