MotoGP | Pirro sostituirà Marc Marquez nel GP d’Australia
Per l'italiano sarà la 70esima presenza in Top Class
di Jessica Cortellazzi10 Ottobre, 2025
A seguito dell’infortunio alla spalla destra subito da Marc Marquez durante il Gran Premio d’Indonesia, il team Ducati ha deciso che sarà il test rider Michele Pirro a sostituire il nove volte Campione del Mondo nel Gran Premio d’Australia che si disputerà la prossima settimana. Ricordiamo che Marquez salterà anche la gara successiva in Malesia. Pirro a Melbourne registrerà il 70esimo GP nella classe regina.
Come già annunciato nei giorni scorsi, Marquez prosegue il suo periodo di riabilitazione a Madrid.
MotoGP | Caduta Indonesia: Marc Marquez salterà Australia e Malesia
