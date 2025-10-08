MotoGP | Inside Ducati episodio 17: Gp Giappone, Marquez Campione del Mondo [VIDEO]

GP Giappone Ducati MotoGP 2025 – La Ducati ha pubblicato il diciassettesimo episodio di “INSIDE Ducati Lenovo Team” relativo al Gran Premio del Giappone dove Marc Marquez si è laureato Campione del Mondo per la nona volta.

Weekend da ricordare anche per Pecco Bagnaia, vero dominatore del weekend con pole, vittoria Sprint e vittoria nella gara domenicale.

Non importa quanto fosse dura la salita, non importa lo sforzo, il dolore, la cicatrice, i record, i numeri… Era più di questo. Vedere Marc vincere è stato un messaggio di resilienza incredibilmente potente. È stato emozionante. Abbiamo urlato molto, abbiamo pianto molto, ma è stata pura gioia.

Allo stesso tempo, Pecco, proprio dall’altra parte del rettilineo principale, dimostra a tutti di essere più forte di un samurai. È finalmente tornato, al termine di una stagione molto impegnativa in cui non si è mai arreso, non si è mai lamentato. Ha percorso la sua strada in salita con l’impegno di tutto il team. È un vero popolo, sempre.

Il fil rouge di questo progetto è stata la musica, in ogni sua forma, epoca e genere. Per chiudere questo capitolo, abbiamo scelto questi due. Beautiful Day degli U2, We are the Champions dei Queen, Due classici che non dimenticheremo mai. Un giorno che non dimenticheremo mai. Un giorno per la vita. 💫

17° GP e 17° episodio della serie INSIDE Ducati Lenovo Team. Un punto di vista dietro le quinte per condividere con tutti i #Ducatisti la vera atmosfera di questa entusiasmante stagione MotoGP 2025.

