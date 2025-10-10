MotoGP | Bagnaia: “Bello scoprire Marquez come compagno di squadra”

Si sa, il primo compagno di squadra è il primo avversario e quando Ducati ha annunciato che Marc Marquez sarebbe arrivato nel team ufficiale, molti (influenzati anche da quanto accaduto nel 2015,ndr) erano sicuri che lo spagnolo avrebbe portato una cattiva luce all’interno del team e avrebbe creato dei problemi a Francesco Bagnaia. Niente di tutto ciò.

Il pilota piemontese, ospite ieri a Trento in occasione del Festival dello Sport, intervistato da Federica Masolin, ha parlato proprio del rapporto nel box con il nove volte Campione del mondo, dichiarando di essere rimasto piacevolmente colpito dal suo approccio con la squadra.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia su rapporto con Marc Marquez

“All’inizio ero un po’ preoccupato, lui ha sempre detto di voler mettere i bastoni tra le ruote nel box anche ai compagni. Sono stato sorpreso molto dall’atteggiamento che ha avuto nei confronti del team, nel box e con me, scoprire Marc Marquez da compagno di squadra è stato molto positivo. Domenica sera dopo la gara del Giappone, si va a dormire all’hotel dell’aeroporto. Lui aveva appena vinto il Mondiale, io avevo vinto una gara dopo una stagione difficile e ci siamo trovati a bere sakè e a cantare canzoni random al karaoke. E’ tra i piloti più forti della storia”