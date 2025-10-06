MotoGP | Caduta Indonesia: Marc Marquez salterà Australia e Malesia

Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez si è sottoposto ad esami (TAC) presso l’ospedale Ruber Internacional di Madrid.

Il nove volte iridato era stato tamponato da Marco Bezzecchi nel corso del primo giro del Gran Premio d’Indonesia e ad un primo controllo fatto nel centro medico del circuito, sembrava aver ha riportato una frattura alla clavicola destra o una lussazione alla spalla.

L’esame approfondito fatto a Madrid ha evidenziato la frattura alla base dell’apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra. L’esame clinico e la valutazione radiologica hanno escluso qualsiasi correlazione con lesioni precedenti e hanno inoltre confermato l’assenza di spostamenti ossei significativi.

Per questo motivo, l’équipe medica dei dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña ha deciso di proseguire con un trattamento conservativo, che prevede riposo e immobilizzazione della spalla interessata fino alla completa guarigione e consolidamento clinico della frattura, escludendo quindi definitivamente la sua partecipazione ai prossimi Gran Premi in Australia e Malesia.

Dichiarazioni Marc Marquez Caduta GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025

“Fortunatamente la lesione non è grave ma è importante rispettare i tempi di recupero. Il mio obiettivo è tornare prima della fine della stagione, ma senza forzare i tempi rispetto a quanto raccomandano i medici. L’obiettivo, sia a livello individuale che di squadra, è stato raggiunto e ora la priorità è recuperare bene e tornare al 100%.”

Il pilota del Ducati Lenovo Team si sottoporrà a controlli settimanali e la sua evoluzione determinerà i tempi finali di recupero e il suo ritorno alle competizioni.

