MotoGP | Per i bookmakers il favorito al titolo 2024 è Marc Marquez

MotoGP 2024 – La stagione 2024 della MotoGP inizierà nel week-end di Lusail dall’8 al 10 marzo. Tante le novità in pista su tutte Marc Marquez sulla Ducati.

Per i bookmakers il favorito al titolo 2024 è proprio l’otto volte iridato, che nonostante correrà con una moto “vecchia” di un anno (ma comunque più competitiva, ndr) è davanti ai suoi avversari.

Per Bwin Marc Marquez è il grande favorito, dato vincente a 2,00, davanti a Pecco Bagnaia a 3,25 e Jorge Martin a 5.00.

William Hill da Marc Marquez vittorioso e favoritissimo con 1,66, davanti a Pecco Bagnaia dato a 3,50 e Jorge Martin quotato a 5,00.

Per quanto riguarda Better (Lottomatica), Marc Marquez è il favorito per la vittoria finale, quotato a 2,00, davanti a Bagnaia quotato a 3,00 e Jorge Martin a 3,50.

Controcorrente la Sisal, unica fra le grandi aziende di scommesse a fare favorito Bagnaia: il due volte iridato è dato a 2,50 davanti a Marquez a 2,75 e Jorge Martin quotato a 4,50.

