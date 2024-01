MotoGP | Enea Bastianini: “Il 2023 sarebbe stato difficile anche senza infortuni”

MotoGP Ducati – La stagione 2023 di Enea Bastianini è iniziata nel peggiore dei modi, con la caduta (causata da una scivolata di Luca Marini, ndr) nella Sprint di Portimao.

Il #23 della Ducati ha perso sin da subito il “treno” per rimanere in vetta e anche i tentativi di rientro non sono andati a buon fine.

A Jerez la “Bestia” ha provato il rientro, ma si è dovuto arrendere al dolore è poi rientrato nel secondo fine settimana di giugno al Mugello.

La successiva caduta di Barcellona (questa volta è stato lui a causarla, ndr) ha complicato ancora di più i piani e alla fine è arrivata la tanto sognata vittoria a Sepang (a cui si riferisce la foto, ndr).

Intervistato da Speedweek Bastianini ha spiegato che anche senza le cadute sarebbe stato difficile combattere per il titolo, visto la Ducati Desmosedici GP 23 non esaltava il suo punto di forza, l’ingresso in curva.

Dichiarazioni Enea Bastianini Stagione MotoGP 2023

“Mentalmente e fisicamente è stata una stagione difficile. Dopo il primo infortunio, mi sono reso conto che era difficile, se non impossibile, rimettersi in carreggiata velocemente. In quel momento, mi sono anche reso conto che le mie possibilità di vincere il titolo erano 0 o -1 ed è stato molto, molto strano. Quando sono tornato, non ha funzionato bene con la mia spalla nelle prime tre o quattro gare. E quando mi sono rimesso bene, sono caduto di nuovo e mi sono fatto ancora male. A livello mentale, è stato molto, molto difficile. Sono sempre concentrato e positivo, ma è stato difficile farlo. Ma sono tornato, ho vinto ed è stato così bello per tutti noi.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Caduta Barcellona MotoGP 2023

“L’errore a Barcellona mi ha infastidito. Dopo una buona partenza, ero un po’ nervoso perché dentro sapevo che volevo essere davanti alla prima curva dopo la partenza. Ho frenato un po’ più tardi e, beh, è successo il disastro. E’ andata diversamente rispetto a Portimao, ma alla fine il risultato è lo stesso: sei seduto a casa. L’infortunio più grande è stato il primo. Dopodiché, dopo tre mesi, ho pensato che sarebbe stato lo stesso di prima. Ma ho perso la forza nella spalla destra, è stato molto difficile per me allenarmi in palestra. Mentalmente è stato difficile, ma prima del GP di Catalunya mi sentivo di nuovo forte e poi sono caduto di nuovo. Anche la spalla ha sofferto di nuovo per la caduta ed è stato difficile lavorare con la parte superiore del corpo in allenamento dopo.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Vittoria Sepang MotoGP 2023

“Ero molto concentrato sul mio obiettivo quel fine settimana. Sabato ho notato che ero veloce in termini di passo. Così mi sono detto: ‘Ok, domani posso vincere’. Sono entrato in gara con quell’obiettivo e nient’altro. Il mio obiettivo non era salire sul podio, volevo solo vincere di nuovo. Ho visto che Alex Marquez era vicino giro dopo giro: una volta 0,7 secondi, poi 0,5, poi di nuovo 0,7. Era vicino. Alla fine ho spinto forte, anche oltre il limite, e ce l’abbiamo fatta.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Possibilità titolo MotoGP 2023

“Sarebbe stato molto difficile perché la moto 2022 era molto buona e divertente con il mio stile di guida. La moto 2023 è stata più difficile da spingere al limite. E’ stato strano perché uno dei miei punti di forza è l’ingresso in curva e con la moto era difficile da capire. Alla fine, però, ha funzionato bene. In Malesia e Qatar sono stato competitivo perché abbiamo capito qualcosa. Anche la squadra mi conosce meglio. Ma sì, sarebbe stato difficile per me vincere il titolo, anche senza gli infortuni.”

