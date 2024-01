Moto3 | David Alonso: “Nel 2024 punto al titolo. Il mio idolo è Marc Marquez”

Moto3 2024 – David Alonso è stato grande protagonista nella classe Moto3 2023. il pilota colombiano del Team Aspar ha vinto quattro gare chiudendo il Mondiale in terza posizione.

Il #80 intervistato da Marca.com ha parlato del 2023, delle aspettative per il 2024, del perché gareggia per la Colombia e non per la Spagna, del suo idolo Marc Marquez, della sua maggiore qualità sulla moto e del sogno MotoGP.

Dichiarazioni David Alonso Moto3 2023 e Obiettivo 2024

“Il 2023 è stato un sogno, ho ottenuto la prima vittoria per la Colombia. Ricevo molto supporto. Per il Paese e per il campionato è importante che ci sia un’altra nazionalità. Vincere il campionato del mondo Moto3 è il mio obiettivo per il 2024, ho le carte per giocarmela. La mia qualità migliore a livello tecnico è la frenata, poi ho sangue freddo, sono calmo.”

Dichiarazioni David Alonso Idolo (risposta secca)

“Il mio idolo è Marc Marquez, arrivare in MotoGP è il mio sogno a lungo termine, è come il sogno globale.”

Dichiarazioni David Alonso Spiegazione #80 e Nazionalità Colombiana (ha doppio passaporto)

“L’80 perché l’8 e lo 0 sono gli unici due numeri che quando li scrivi non devi alzare la penna dal foglio, non ha limiti. Quindi, è come il numero senza limiti. È così che mi definisco. Gareggio per la Colombia perché è così che rappresento il paese di mia madre, in suo onore.”

4.5/5 - (2 votes)