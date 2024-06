MotoGP | Per i 75 anni livree vintage per tutti a Silverstone

GP Gran Bretagna MotoGP 2024 – Per festeggiare i 75 anni della MotoGP, a Silverstone ogni singola moto sulla griglia della MotoGP avrà una livrea speciale retrò.

Prendendo ispirazione da qualsiasi capitolo della loro unica storia , gli 11 team sulla griglia, comprese le cinque fabbriche, gareggeranno ciascuno con la propria edizione speciale vintage. I fan potranno vedere le livree in un evento speciale durante durante la ‘Pitlane Walk’ della Giornata dei Campioni prevista alle 15:00 del giovedì del GP di Gran Bretagna.

Ogni moto verrà svelata nella pit-lane davanti al pubblico, che potrà assistere all’evento gratuitamente in caso di possesso di un biglietto con accesso al paddock per il giovedì, ovvero la Giornata dei Campioni. Gli stili e i colori di ogni team saranno visibili anche in TV, con un programma speciale dedicato al 75° Anniversario della MotoGP della durata di un’ora.

La MotoGP non ha mai visto tutte le moto e i piloti vestirsi di colori e design speciali nel corso dello stesso weekend e quindi a Silverstone si farà la storia. Questo è solo l’inizio dato che molti collaboratori di questo sport sono pronti per conferire un tocco retro, dalla BMW M Safety Car ai festeggiamenti del podio, passando per esibizioni vintage e molto altro.

4.6/5 - (40 votes)