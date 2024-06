MotoGP | Melandri su Marquez in ‘Rosso’ Ducati: “Vogliono spettacolo in pista e fuori”

MotoGP Ducati Factory Team – Marco Melandri, iridato 2002 della classe 250cc, intervistato da Relevo.com, ha parlato del passaggio di Marc Marquez in “Rosso” Ducati.

Il ravennate, che una volta smesso con le due ruote a motore, si è cimentato con le due ruote a pedali, ha parlato anche di Jorge Martin in Aprilia, di Enea Bastianini e dell’ingresso di Liberty Media. Ecco cosa ha detto.

Dichiarazioni Marco Melandri Ingaggio Marc Marquez Ducati Factory Team

“Non mi aspettavo di vedere Marc (Marquez) sulla Ducati ufficiale. Se devo ragionare come la Ducati, mi dico: Bagnaia ha vinto due mondiali e ha tre anni di contratto… Perché mettergliene uno al suo fianco che può alterare gli equilibri sia in pista che nel box? Perché sì, Marquez è molto imponente. E’ vero che Dall’Igna lo voleva. Scommette sempre sui vincitori, senza dubbio, anche se non sempre decide. La mia sensazione è che la nuova proprietà, Liberty Media (che ha comprato Dorna per più di quattro miliardi) abbia spinto per avere Marquez. Vogliono trasformare la MotoGP in uno spettacolo, ed è per questo che hanno bisogno di battaglie. È come tutte le storie, che quando le persone vanno d’accordo nessuno è interessato. Ciò che piace è quando se ne parla. Vogliono vedere un box con una grande battaglia, non solo in pista ma anche a porte chiuse. Detto questo, per me sia Martin che Marquez meritavano la moto ufficiale perché sono due fenomeni. Penso che la Ducati abbia scelto Marquez, senza alcun dubbio. Anche che è stato Martin a scatenare tutto perché ha firmato subito con Aprilia. Dopo quell’ufficializzazione è arrivato l’intero effetto domino. Era inutile stare con il fiato sospeso in questo modo in questi mesi. Credo che Pramac andrà in Yamaha, bisognerà vedere cosa succederà con Aldeguer, se finirà alla Gresini o alla VR46.”

Dichiarazioni Marco Melandri Martin Aprilia, Bastianini KTM

“E’ stato tutto molto strano. La sensazione è che Pramac abbia voluto allungare il mercato fino alla fine di luglio testando le sue opzioni. Penso che Jorge Martín abbia sbloccato tutto. Si vocifera che a Barcellona la Ducati gli avesse promesso di far parte del team ufficiale, ma che al Mugello abbiano già cambiato idea. Martin in Aprilia era qualcosa che non ci si aspettava. Era più logico pensare a lui in KTM per via delle sponsorizzazioni, del passato. Non lo so, vedo che è andata così… Martin in Aprilia, Aleix Espargaró lo ha sicuramente convinto perché sono molto amici. Sono sicuro che Aleix gli ha detto che è una moto piccola, perfetta per lui, per il suo stile di guida, che questi sono i progetti di sviluppo e che sono sicuro che sarà ascoltato in tutto. È la mia sensazione. Enea (Bastianini) credo non si aspettasse quello che è successo ed è rimasto sorpreso. E sì, avrà la KTM ufficiale, ma in un team satellite. Se uno fosse uguale all’altro, allora non capisco perché Pedro Acosta sia stato mandato nella squadra ufficiale, né i motivi per cui Martin e Marquez hanno spinto così tanto per andare nella squadra ufficiale. Tutti dicono che si può vincere anche nei Team satelliti, ma nessuno vuole esserci. Ci deve essere qualche ragione, giusto?”

