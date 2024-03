MotoGP | Pedrosa a Jerez come wild card anche nel 2024

KTM MotoGP 2024 – Dani Pedrosa parteciperà anche in questa stagione al Gran Premio di Spagna in programma a Jerez come wild card. Lo spagnolo sarà in sella alla KTM RC16.

Per il “Piccolo Samurai” che si era ritirato a fine 2018, sarà la terza wild card dopo quella del Gran Premio di Premio di Stiria e Misano 2023. Lo spagnolo ha vinto 31 gare e conquistato 112 podi in 13 stagioni in Top Class tra il 2006 e il 2018.

Lo scorso anno a Jerez Pedrosa arrivò sesto nella Sprint Race e settimo in gara, mentre a Misano ottenne due quarti posti, sfiorando il podio, soprattutto nella gara sprint.

A confermare la partecipazione alla gara è stato Pit Beirer che alla stampa tedesca ha detto che questa wild card è decisa, mentre c’è da prendere ancora in considerazione quella di Pol Espargarò, che non vede l’ora di tornare in pista (da questa stagione ha lasciato il suo posto al rookie Pedro Acosta, diventando tester KTM, ndr).

