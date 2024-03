MotoGP | Davide Brivio: “Aprilia può sfidare Ducati”

MotoGP Aprilia Trackhouse Racing – Davide Brivio è tornato quest’anno nel paddock della MotoGP, è stato infatti ingaggiato dal neonato Team Trackhouse Aprilia come Team Principal.

Figura storica del Motomondiale con cinque Campionati del Mondo Piloti MotoGP e i quattro titoli Costruttori, Brivio ha tantissima esperienza e dopo i test del Qatar ha analizzato la situazione della casa di Noale, che quest’anno schiererà quattro moto, due nel Team interno, con Aleix Espargarò e Maverick Vinales e due con il Team Trackhouse, Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Saranno tre le RS-GP 2024 in pista, con il solo Fernandez che almeno ad inizio stagione guiderà la RS-GP 23.

Secondo Brivio l’Aprilia deve ripercorrere la strada fatta dalla Ducati, che è diventata il punto di riferimento della MotoGP. Sempre secondo Brivio la casa veneta è già sulla buona strada, visto che alcuni concorrenti hanno copiato soluzioni adottate dalla casa di Noale.

Dichiarazioni Davide Brivio Aprilia Vs Ducati MotoGP 2024

“Sono felice di essere partner di Aprilia – ha detto Brivio a Crash.net – Ovviamente ora in MotoGP la Ducati è molto forte. Hanno dominato il campionato dello scorso anno e sono la moto che tutti vogliono battere, ma penso che Aprilia sia in un’ottima posizione per essere una sfidante di Ducati, insieme a KTM. Quindi è molto eccitante, cercare di sfidare i più forti, che stanno dominando. Ecco perché è bello essere con Aprilia in questo momento. Con la moto 2024 c’è stato molto lavoro sull’aerodinamica. In realtà, da quello che ho potuto vedere, Aprilia è stata copiata dagli altri. Quindi è fantastico! È già un buon risultato. Penso che con Aprilia siamo in grado di essere uno sfidante serio. Certo, ci sono voluti molti anni a Ducati per arrivare in questa posizione. E quindi speriamo che Aprilia stia seguendo la stessa strada, senza sottovalutare le KTM.”

3.5/5 - (2 votes)