MotoGP | Lorenzo: “Bagnaia favorito, per Marc Marquez tre punti interrogativi”

MotoGP 2024 – Il cinque volte Campione del Mondo Jorge Lorenzo intervistato dal sito ufficiale della MotoGP, ha parlato della stagione 2024, che partirà il prossimo weekend in Qatar (sabato 9 marzo qualifiche e Sprint Race, domenica 10 marzo la gara “lunga”, ndr)

Secondo l’ex pilota di Yamaha, Ducati e Honda, il favorito per il titolo rimane Pecco Bagnaia, che dovrà vedersela tra gli altri con Jorge Martin, Enea Bastianini e Marc Marquez.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo Lotta Bagnaia, Martin, Marc Marquez MotoGP 2024

“Penso che Pecco sia il tipo di pilota che è come un robot, come ero io. Un pilota dove tutto deve essere perfetto per farlo sentire forte. E una volta che si sente forte, diventa imbattibile. Questi due titoli vinti gli hanno fatto credere molto di più in se stesso ed ora sua fiducia è altissima. Inoltre, conosce perfettamente la moto, guida la stessa marca dal 2019 e ha fatto parte dell’evoluzione degli ultimi anni. Ducati ha usato il suo feedback per sviluppare la moto, una cosa è molto importante. Anche nei test ha mostrato ai rivali che è ancora il migliore e il numero 1.”

Lorenzo parla poi degli avversari del pilota piemontese: “Jorge Martin vuole il titolo, Marc Márquez non molla mai, mentre Bastianini si sente meglio con la moto 2024 rispetto al 2023; Sicuramente ci sarà la KTM, oltre ad Aprilia, quindi le incognite sono tante. Ma ovviamente Pecco è il favorito, fino a quando qualcuno non dimostrerà il contrario.”

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Marc Marquez MotoGP 2024

“Dopo il suo primo giorno a Valencia, il suo impressionante debutto in sella alla Ducati, tutti pensavano che Marc avrebbe vinto quasi tutte le gare, ma non credo che sarà così. Abbiamo visto anche a Sepang che ha avuto qualche problema. La prima domanda da porsi è quanto tempo ci metterà a capire davvero la Ducati. Sembra che non abbia ancora capito fino in fondo come si guida la Ducati. Sta ancora guidando un po’ in stile Honda, come è emerso anche dalla sua conversazione con Pecco. La seconda domanda è quanto sarà grande la differenza tra la Ducati 2023 e quella 2024, ovvero quanto Ducati ha sviluppato la moto in un solo anno. Jorge Martin e Pecco Bagnaia sono molto esplosivi e veloci. Se hanno una moto migliore di Marc, che manca anche di esperienza con la Ducati, potrebbe essere una chiave importante. La terza domanda riguarda le condizioni fisiche di Marc, il suo braccio. Il braccio è di nuovo perfettamente a posto, ha ancora bisogno di tempo o non sarà mai più lo stesso? Solo lui e il suo team lo sanno.”

