MotoGP | Martin, intervento riuscito alla clavicola destra
I tempi di recupero del pilota Aprilia saranno valutati nei prossimi giorni
Aprilia Racing MotoGP 2025 – Jorge Martin è stato operato con successo alla clavicola destra fratturata nella Sprint Race del Gran Premio del Giappone.
L’iridato 2024 della MotoGP era tornato in pista a Brno dopo un inizio shock con la casa veneta, prima la terribile caduta nei test di Sepang e successivamente una caduta con una moto da Motard in allenamento. A Motegi l’ennesima “tegola” stagionale.
Domenica scorsa, Martin ha fatto ritorno in Spagna per sottoporsi all’intervento per la riduzione e fissazione della frattura, eseguito martedì mattina presso l’Hospital Universitari Dexeus, dall’équipe medica dal Dottor Xavier Mir.
I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni a seconda del decorso post-operatorio. Per il GP d’Indonesia, Martin non sarà sostituito, come permesso dal regolamento.
