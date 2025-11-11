MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Valencia 2025

MotoGP Gp Comunitat Valenciana Valencia 2025 – La MotoGP torna subito in pista per l’ultima gara della stagione, il Gran Premio del Comunitat Valenciana, in programma sul circuito Ricardo Tormo di Valencia.

I giochi per i primi due posti del Campionato sono ormai fatti, ma c’è ancora la lotta per la terza posizione, che in questo momento vede Marco Bezzecchi favorito, visti i 35 punti di vantaggio sul connazionale della Ducati Pecco Bagnaia.

Sarà la seconda gara in sella alla Ducati Desmosedici Factory per Nicolò Bulega, che dopo il debutto di Portimao, è pronto a tornare in sella con più esperienza. Il pilota di Montecchio Emilia sostituisce l’infortunato Marc Marquez, con il nove volte iridato che salterà anche i test post-Gp.

Torneranno in pista sia Jorge Martin che Maverick Vinales, il primo in sella all’Aprilia Factory, il secondo in sella alla KTM del Team Tech3.

La KTM si affida ancora a Pedro Acosta, unico rider della casa di Mattighofen sempre al vertice nelle ultime gare mentre Honda e Yamaha cercano gli ultimi acuti della stagione.

Meteo Gp Comunitat Valenciana Valencia 2025

Al momento le previsioni danno tempo bel tempo per tutto il weekend

Info Gp Comunitat Valenciana Valencia MotoGP 2025

Il circuito di Valencia misura 4 km e conta 9 curve a sinistra e 5 a destra. Fu completato nel 1999 e nello stesso anno ospitò prove del MotoGP e del Campionato Spagnolo di Motociclismo. Il tracciato di Cheste presenta diversi layout, tutti in senso antiorario e di lunghezza variabile. Gli eventi MotoGP si disputano su un circuito di 4 km composto da cinque curve a destra, otto a sinistra e un rettilineo di 876 metri. Sebbene il tracciato sia considerato piuttosto piccolo, il complesso dei box dispone di 48 garage, mentre le tribune in stile stadio possono accogliere fino a 150.000 spettatori. La configurazione del circuito, che consente di vedere ogni sua parte da qualsiasi tribuna, contribuisce a creare un’atmosfera unica, apprezzata sia dai piloti spagnoli che da quelli internazionali. Essendo l’ultima gara della stagione, il Gran Premio assume sempre un tono festoso, e nel 2005 fu votato come miglior GP dall’IRTA.

Orari Gp Comunitat Valenciana Valencia MotoGP 2025

Venerdì 14 ottobre

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 15 ottobre

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:45-13:00

Q2 Moto3 13:10-13:25

Q1 Moto2 13:40-13:55

Q2 Moto2 14:05-14:20

Sprint Race MotoGP 15:00 (13 giri)

Domenica 16 ottobre

Warm – Up MotoGP: 09:40-09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (27 giri)

Dove vedere il Gp del Comunitat Valenciana a Valencia

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre leggera differita per le gare della domenica (Moto3 ore 12:00, Moto2 ore 13:15, MotoGP ore 15:00).

