MotoGP | GP Portogallo, Bulega: “Tutto sommato è andata bene”

GP Portogallo Portimao Ducati MotoGP 2025 – Il debutto di Nicolò Bulega nella gara lunga di Portimao si è concluso con un quindicesimo posto che porta un punticino al debuttante di categoria.

Dopo la Sprint compromessa da un errore che lo aveva costretto a fermarsi prematuramente, l’obiettivo principale della domenica era accumulare chilometri ed esperienza, prendendo confidenza con una MotoGP dalle caratteristiche molto diverse rispetto alla Panigale.

In gara ha mostrato segnali incoraggianti soprattutto nella fase finale, quando il ritmo si è fatto più incisivo e gli ha permesso di avvicinarsi ai rivali davanti. Un piccolo errore lo ha rallentato, impedendogli di scalare ulteriormente la classifica, ma la soddisfazione di aver portato a termine la gara resta, con la prospettiva di capitalizzare quanto imparato in vista dell’ultima tappa di Valencia.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gara GP Portogallo Portimao MotoGP 2025

“Oggi è stata sicuramente una giornata migliore. Ieri, nella Sprint, avevo fatto un errore di ‘gioventù’ nella categoria, completando così solo pochi giri. L’obiettivo di oggi era quindi quello di terminare la corsa e di fare più esperienza possibile, continuando a capire meglio la moto e i tanti aspetti che la rendono così diversa dalla Panigale. Negli ultimi sei/sette giri il mio passo non era male, riuscivo ad andare forte e a recuperare sui piloti che mi precedevano. Purtroppo, ho poi fatto un errore che mi è costato tre o quattro secondi. Ho chiuso il gap di nuovo, ma ormai era troppo tardi. L’importante era finire la gara e portare questa esperienza a Valencia, e tutto sommato è andata bene.”

