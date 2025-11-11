MotoGP

MotoGP | GP Valencia, Bezzecchi: “Voglio finire bene la stagione”

Il #72 dell'Aprilia è reduce dalla brillante vittoria di Portimao

di Alessio Brunori11 Novembre, 2025
GP Valencia Aprilia Racing MotoGP 2025 – Alla vigilia dell’ultimo appuntamento stagionale a Valencia, Marco Bezzecchi si presenta con il morale alto e la determinazione di chi vuole chiudere l’anno nel migliore dei modi.

Reduce da una brillante vittoria a Portimao, il pilota Aprilia arriva al Ricardo Tormo con la consapevolezza di poter ancora dire la sua in un campionato che lo ha visto protagonista di alti e bassi, ma anche di momenti di grande crescita.

Il ritorno sul tracciato valenciano, assente dal calendario da oltre un anno, rappresenta un’occasione speciale per mettere in mostra il lavoro svolto e consolidare le buone sensazioni maturate nelle ultime uscite.

“Sono molto contento di andare a Valencia. Sarà importante cercare di fare un bel weekend per finire bene questa stagione. Inoltre, è da più di un anno che non andiamo a Valencia, quindi sarà bello tornare lì. Cercheremo di fare un buon lavoro e di continuare su questa linea.”

