MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Misano 2025

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini Misano 2025 – La MotoGP torna subito in pista, dopo Barcellona si va al Misano World Circuit Marco Simoncelli, per la 16esima tappa della stagione.

Marc Marquez dovrà aspettare per chiudere il discorso Titolo, la vittoria nella gara “lunga” della domenica di Barcellona di suo fratello Alex Marquez, gli impedirà di poter festeggiare a Misano.

Se quello del Montmelò è un circuito che l’otto volte iridato non annovera tra i preferiti, lo stesso non può dirsi di Misano, cinque vittorie (2015, 2017, 2019 e 2021 con Honda e 2024 con Ducati, ndr), tra cui l’unica con la Ducati, quella della passata stagione, nella prima della due gare disputate sulla pista romagnola.

E’ lui il favorito d’obbligo, con suo fratello pronto a mettergli ancora il bastone tra le ruote. Cercherà il riscatto Pecco Bagnaia, che a Barcellona ha vissuto un vero e proprio incubo. Ventunesimo in qualifica, 14esimo nella Sprint Race e settimo nella gara domenicale.

In casa Ducati proveranno a riscattarsi anche i piloti del VR46 Racing Team, Fabio di Giannantonio (a podio nella Sprint di Barcellona e caduto alla domenica, ndr) e Franco Morbidelli (doppio caduta per l’italo-brasiliano, ndr) e il rookie Gresini Racing, Fermin Aldeguer.

Si cerca il riscatto anche in casa Aprilia, weekend sfortunato per Marco Bezzecchi al Montmelò (doppia caduta per il Bez, ndr) mentre Jorge Martin cerca ancora il giusto feeling con la RS-GP25.

In casa KTM Enea Bastianini e Pedro Acosta cercano conferme ai bei risultati di Barcellona (per Bastianini primo podio con la RC16 nella gara domenicale, ndr) mentre dovranno risalire la china Brad Binder e Maverick Vinales.

Honda e Yamaha sono il solito punto interrogativo. Se della casa di Iwata l’unica stella a brillare è quella dell’iridato 2021 della Top Class, Fabio Quartararo, in casa Honda c’è alternanza di buone prestazioni, soprattutto tra Johann Zarco e il nostro Luca Marini.

Meteo Gp San Marino e della Riviera di Rimini Misano 2025

Al momento le previsioni danno tempo nuvoloso ma con poche probabilità di pioggia per tutti e tre i giorni

Info Gp Misano MotoGP 2025

La storia del circuito di Misano parte dal 1972 quando venne costruito e iniziò ad ospitare il Gran Premio di Italia. E’ tornato nel calendario del Motomondiale solo nel 2007 dopo importanti modifiche tra cui l’inversione di marcia. L’attuale configurazione misura 4.2 km e conta 6 curve a sinistra e 10 a destra. Il maggior numero di vittorie è di Marc Marquez, cinque vittorie, mentre Valentino Rossi Jorge Lorenzo sono a quota tre

Orari Gp San Marino e della Riviera di Rimini MotoGP Misano MotoGP 2025

Venerdì 12 settembre

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 13 settembre

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:45-13:00

Q2 Moto3 13:10-13:25

Q1 Moto2 13:40-13:55

Q2 Moto2 14:05-14:20

Sprint Race MotoGP 15:00 (13 giri)

Domenica 14 settembre

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (27 giri)

Dove vedere il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato e anche delle gare domenicali.

