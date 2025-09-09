MotoGP | GP Misano, Bezzecchi: “Daremo il massimo davanti al nostro pubblico”

GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Aprilia Racing MotoGP 2025 – Dopo il weekend catalano di Barcellona da dimenticare, Marco Bezzecchi cercherà di voltare pagina nella gara di casa al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Sulla pista romagnola si disputa la 16esima tappa della MotoGP 2025 e il “Bez” cercherà di tornare protagonista dopo la parentesi negativa del Montmelò, dove era caduto sia nella Sprint Race che nella gara “lunga” della domenica.

Ecco cosa ha detto il pilota riminese che abita a meno di 25 km dal circuito e che è determinato a regalare un grande risultato ai suoi tifosi.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Misano MotoGP 2025

“Sono contento di andare a Misano, sarà bello riabbracciare tutti i nostri tifosi da vicino. Avremo bisogno del loro calore, soprattutto dopo le difficoltà del weekend scorso a Montmeló, ma siamo concentrati e cercheremo di dare il massimo davanti al nostro pubblico.”

