MotoGP | GP Barcellona Gara, Acosta: “Dobbiamo essere contenti”
Lo spagnolo della KTM ha chiuso in quarta posizione
di Jessica Cortellazzi7 Settembre, 2025
GP Catalunya Barcellona KTM MotoGP 2025 – Buona gara di Pedro Acosta nel Gran Premio di Barcellona, conclusa in quarta posizione anche se l’azzardo della gomma soft, ha pagato da metà gara in poi e lo spagnolo non ha potuto fare altro che subire l’attacco di Bastianini e tagliare il traguardo a ridosso del podio.
Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Catalunya Barcellona KTM MotoGP 2025
“Ero abbastanza sicuro che anche se la gomma fosse crollata parecchio alla fine della gara, sarei stato in grado di gestirla; l’unica cosa è che è crollata prima di quanto immaginassi! Comunque, di nuovo quarto e dobbiamo essere contenti di un weekend molto solido, buoni punti e buone informazioni per la squadra. Felice che KTM sia di nuovo sul podio”
