MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Catalunya 2026 a Barcellona

MotoGP Gp Catalunya 2026 – La MotoGP torna subito in pista per la sesta tappa della stagione, il Gran Premio di Catalunya, gara che si disputerà al Montmelò di Barcellona.

Come di consueto il sesto appuntamento stagionale (in programma domenica 17 maggio), sarà preceduto dalla Sprint Race in programma il giorno precedente alle ore 15:00.

Grande euforia in casa Aprilia, la tripletta di Le Mans ha galvanizzato sia il box del Team Factory che quello del Trackhouse MotoGP Team e sulla carta la pista di Barcellona è favorevole.

Jorge Martin arriva alla gara di casa con il morale alle stelle, la doppietta di Le Mans ha portato l’iridato 2024 della MotoGP ad un solo punto dal team-mate Marco Bezzecchi, con quest’ultimo che soprattutto nella gara domenicale ha dovuto incassare un brutto colpo, non da “KO”, ma comunque pesante, visto che il riminese ha condotto la gara dall’inizio fino a tre giri dalla fine, quando è stato sorpassato da un’arrembante Martin, autore di una grande rimonta dalla settima casella. Grande anche la prestazione di Ai Ogura, Trackhouse MotoGP Team, giunto terzo al traguardo per una storica tripletta.

In casa Ducati pesante l’assenza di Marc Marquez, operato a piede destro e spalla destra dopo la caduta di Le Mans. A difendere i colori del Team ufficiale il solo Pecco Bagnaia, che dopo la pole e il secondo posto nella Sprint Race, è caduto per cause ancora non chiare nella gara “lunga” della domenica.

Rimanendo in casa Ducati, si aspettano conferme Fabio Di Giannantonio, miglior pilota della “Rossa” in classifica. Il pilota del VR46 Racing Team, sempre più vicino alla KTM in ottica 2027, si è dimostrato competitivo su tutte le piste, cosa che non si può dire dei suoi compagni di marca Alex Marquez (Gresini Racing), Fermin Aldeguer (Gresini Racing) e soprattutto del suo team-mate Franco Morbidelli (VR46 Racing Team), sempre in difficoltà da inizio stagione.

In casa KTM il migliore è Pedro Acosta, con il pilota del Team Factory sempre alla ricerca del primo acuto, che però non sembra poter arrivare soprattutto a causa di una RC16 ancora non all’altezza di Aprilia e Ducati. In recupero Enea Bastianini (Team Tech3). Fatica Brad Binder, mentre sarà ancora assente Maverick Vinales, ancora fermo dopo la recente operazione alla spalla.

Discorso a parte per le case giapponesi. Tra le Yamaha e la Honda, quest’ultima sembra più competitiva, anche se a Le Mans l’idolo di casa Fabio Quartararo su Yamaha è stato grande protagonista sia nella Sprint Race che nella gara domenicale.

La Honda sta vivendo momenti esaltanti come ad esempio il miglior tempo del venerdì di Johann Zarco a momenti da dimenticare come le tante, troppe cadute di Joan Mir. Luca Marini non ha trovato ancora l’exploit, mentre il rookie Diogo Moreira sta vivendo un inizio stagione più che sufficiente.

Gli altri altri piloti Yamaha stanno soffrendo la mancanza di competitività della YZR-M1 V4, Alex Rins ha avuto un solo exploit al venerdì, mentre dei piloti del Pramac Racing chi sta andando meglio è il tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu, che in più occasioni è stato davanti al più esperto team-mate Jack Miller.

Meteo Gp Barcellona

Al momento le previsioni danno tempo variabile al venerdì, soleggiato al sabato e variabile alla domenica, anche se con poche possibilità di pioggia.

Info Gp Barcellona

Il circuito del Montmelò misura 4.7 Km e conta 7 curve a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo più lungo, quello del traguardo, misura 1047m. Su questo circuito è Valentino Rossi ad avere il record di vittorie, 10 in carriera.

Nel 1989, grazie alla collaborazione tra il Governo Autonomo Catalano, il Comune di Montmeló e il Royal Automobile Club of Catalunya (RACC), iniziarono i lavori per dotare una delle città più belle d’Europa di un circuito all’avanguardia. Il Circuito de Catalunya aprì i battenti alle porte di Barcellona nel settembre del 1991 e ospitò il suo primo evento internazionale nello stesso mese, il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Successivamente, ha ospitato il Gran Premio d’Europa di motociclismo e nel 1995 è diventato sede del Gran Premio di Catalogna. Considerato uno dei circuiti meglio progettati dell’era recente, il Circuito de Catalunya ha vinto l’ambito premio IRTA “Miglior Gran Premio” nel 2001 e ha una capacità di 104.000 spettatori.

Orari Gp Catalunya Barcellona MotoGP 2026

Venerdì 15 maggio

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 16 maggio

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:45-13:00

Q2 Moto3 13:10-13:25

Q1 Moto2 13:40-13:55

Q2 Moto2 14:05-14:20

Sprint Race MotoGP 15:00 (12 giri)

Domenica 17 maggio

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (24 giri)

Dove vedere in Tv il Gp di Catalunya a Barcellona

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato e la differita delle tre gare della domenica (Moto3 alle 14:00, Moto2 alle 15:15 e MotoGP alle 20:30).

5/5 - (1 vote)