MotoGP | GP Barcellona, Bezzecchi: “Daremo il massimo”

Marco Bezzecchi arriva in Spagna, esattamente a Barcellona, dove è in programma la sesta gara della stagione, con la voglia di riscatto dopo la beffa della domenica di Le Mans.

Il pilota riminese dell’Aprilia era stato beffato a tre giri dalla fine dopo essere stato sempre in testa, dal suo team-mate Jorge Martin, che grazie alla doppietta francese si è portato ad un solo punto dall’ex VR46 Racing Team.

La RS-GP26 si sta confermando la moto leader della categoria e in passato ha avuto grandi risultati al Montmelò, tra cui una doppietta nel 2023, quando Aleix Espargarò vinse davanti a Maverick Vinales.

Il fine settimana sarà inoltre seguito dai secondi test ufficiali della stagione dopo quelli di Jerez, in programma lunedì sul tracciato catalano.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Catalunya Barcellona MotoGP 2026

“È bellissimo tornare a Barcellona e, soprattutto, avere due weekend di gara consecutivi, perché comunque non vedo l’ora di riscendere in pista. È un tracciato molto bello e i tifosi sono sempre molto calorosi, quindi cercheremo di dare il massimo.”

Bezzecchi arriva a Barcellona con un mix di motivazione e fame sportiva. La delusione di Le Mans brucia ancora, soprattutto perché aveva costruito una gara intelligente, coraggiosa, gestita con lucidità nonostante un passo non irresistibile. Essere superato dal compagno di squadra a tre giri dalla fine è una di quelle situazioni che un pilota non dimentica facilmente, e proprio per questo il weekend del Montmelò rappresenta l’occasione perfetta per rimettere le cose in chiaro.

Il tracciato catalano è uno dei più tecnici e affascinanti del calendario, un circuito dove la RS‑GP ha sempre trovato un terreno fertile. La doppietta del 2023 è ancora impressa nella memoria degli appassionati, e oggi Aprilia arriva in Spagna con una moto ancora più completa, più stabile e più efficace in ogni fase della curva. Bezzecchi lo sa bene: questa è una pista dove può davvero esprimere il suo stile, fatto di scorrevolezza, precisione e capacità di mantenere alta la velocità nelle curve lunghe.

Il riminese arriva anche da leader del Mondiale, seppur con un margine ridotto a un solo punto. La pressione c’è, inevitabile, ma Bezzecchi ha dimostrato più volte di saperla gestire. La sua crescita mentale è evidente: non si lascia abbattere dalle sconfitte, non si esalta troppo nelle vittorie, ma mantiene un equilibrio che lo sta trasformando in un pilota completo. Barcellona, in questo senso, è un banco di prova importante. Non solo per la classifica, ma per capire quanto sia realmente solido il suo percorso.

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