MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP dell’Emilia Romagna

MotoGP Gp Emilia Romagna Misano 2024 – Il Motomondiale torna in pista per la seconda gara consecutiva al Misano World Circuit Marco Simoncelli, per la 14esima tappa della stagione, il Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Nella prima gara corsa lo scorso 8 settembre, a vincere era stato Marc Marquez, al suo secondo successo consecutivo con la Ducati dopo quello di Aragon.

Lo spagnolo nella gara “lunga” della domenica aveva approfittato di qualche goccia di pioggia per portarsi al comando e andare a vincere davanti a Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, portandosi a 53 punti dalla vetta.

Chi aveva pagato caro le poche gocce di pioggia cadute era stato Jorge Martin, unico dei piloti di testa a rientrare ai box per cambiare moto e che da +26 su Bagnaia, si è ritrovato a +7 sul due volte iridato della MotoGP.

Proverà ad essere ancora protagonista anche Enea Bastianini, così come tutti gli altri piloti Ducati, con in testa Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio, con il “Bez” che aveva ottenuto un buon quinto posto.

Aprilia e KTM cercheranno di intromettersi nel dominio Ducati, mentre continuano a faticare le giapponesi. Un fattore importante potrebbe essere il meteo, infatti prevede pioggia venerdì, con probabilità di rovesci anche sabato e domenica.

Domenica il programma è anticipato di un’ora per evitare la sovrapposizione tra la gara della classe MotoGP, che scatterà alle 13 ed il Gran Premio di Singapore di Formula 1, in programma alla 14:00.

Meteo Gp Misano

Come detto al momento il meteo promette pioggia al venerdì e incertezza nel resto del weekend.

Info Gp Misano

La storia del circuito di Misano parte dal 1972 quando venne costruito e iniziò ad ospitare il Gran Premio di Italia. E’ tornato nel calendario del Motomondiale solo nel 2007 dopo importanti modifiche tra cui l’inversione di marcia. L’attuale configurazione misura 4.2 km e conta 6 curve a sinistra e 10 a destra. Il maggior numero di vittorie è un ex equo tra Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Marc Marquez, tutti a tre. Nel 2022 vinse Bagnaia davanti a Bastianini e Vinales, mentre lo scorso anno Jorge Martin dominò il weekend vincendo sia la Sprint Race che la gara “lunga” della domenica. L’8 settembre 2024 successo di Marc Marquez su Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini.

Orari Gp Misano MotoGP 2024

Venerdì 20 settembre

Prove 1 Moto3 09:00-09:35

Prove 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove 2 Moto3 13:15-13:50

Prove 2 Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 21 settembre

Prove 3 Moto3 08:40-09:10

Prove 3 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:50-13:05

Q2 Moto3 13:15-13:30

Q1 Moto2 13:45-14:00

Q2 Moto2 14:10-14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 22 settembre

Warm Up MotoGP 08:40-08:50

Gara Moto3 10:00

Gara Moto2 11:15

Gara MotoGP 13:00

Dove vedere il Gp di Misano MotoGP

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta: le qualifiche e la Sprint al sabato e la differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica: Moto3 ore 13:00, Moto2 ore 14:15 e MotoGP ore 16:00.

