MotoGP | GP Misano 2, Bezzecchi: “E’ la mia pista di casa e sarà una bellissima emozione”

MotoGP GP Emilia Romagna Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi così come tutti i suoi colleghi della MotoGP torna in pista per la seconda volta consecutiva al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Sulla pista romagnola è infatti in programma il Gran Premio dell’Emilia Romagna, 14esimo appuntamento della MotoGP 2024. Il “Bez” è fiducioso dopo i miglioramenti fatti in qualifica e cercherà di ottenere un bel risultato davanti ai propri tifosi.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Correre due volte sullo stesso tracciato è sempre un po’ particolare, ma Misano è la mia pista di casa e sarà una bellissima emozione! Sono contento di quanto fatto la scorsa settimana, abbiamo fatto uno step in qualifica e i risultati si sono visti anche in gara. Come nell’ultimo GP, il meteo sarà forse incerto, le temperature sicuramente più basse. Tante incognite che renderanno la gara ancora più rocambolesca. Non vedo l’ora di tornare in sella alla moto e incontrare nuovamente tutti i tifosi!”

