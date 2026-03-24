MotoGP | GP Austin, Bezzecchi: “Pista difficile e particolare”

Marco Bezzecchi sta vivendo un grandissimo momento di forma, l’inizio di stagione è stato ottimo e dopo due gare il pilota dell’Aprilia guida la classifica iridata della MotoGP.

Due vittorie nelle gare “lunghe” della domenica che sommate alle ultime due della scorsa stagione, portano a quattro i successi consecutivi del pilota riminese. A confermare la bontà del progetto Aprilia anche le performance del suo team-mate Jorge Martin secondo nella classifica iridata.

Questo weekend arriva Austin, una pista dove lo scorso non ha particolarmente brillato, ma dove punterà a rafforzare la leadership iridata. La nuova RS-GP26 sembra adattarsi ad ogni circuito e questo fa ben sperare il “Bez” che ha così commentato.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP delle Americhe Austin MotoGP 2026

“Sono contento di tornare ad Austin. È una pista bella, ma anche difficile e molto particolare, dove l’anno scorso avevamo fatto un discreto weekend nonostante alcune difficoltà. Cercheremo di mantenere questo trend positivo e questa voglia di continuare a far bene.”

Il Circuit of The Americas si estende per 5.51 km, con una direzione di marcia antioraria e presenta un totale di 20 curve, 9 a destra e 11 a sinistra. Tra le sue caratteristiche, una salita di 41 metri di dislivello al termine del rettilineo principale seguita da una curva a sinistra.

Il fine settimana sarà arricchito anche da un appuntamento speciale: venerdì 27 marzo verrà svelata la nuova X, una moto esclusiva realizzata in edizione limitata di soli 30 esemplari.

l GP delle Americhe rappresenta un banco di prova significativo per Bezzecchi e per l’intero progetto Aprilia. Austin è una pista che mette in luce ogni dettaglio tecnico della moto: richiede stabilità nelle frenate violente, agilità nei cambi di direzione e una gestione impeccabile delle gomme nelle sezioni più lente. È un tracciato che non perdona e che spesso ha fatto emergere differenze importanti tra i vari pacchetti tecnici della MotoGP.

Per questo motivo, il weekend texano sarà un test fondamentale per capire quanto la RS-GP26 sia realmente competitiva su ogni tipologia di circuito. Le prime due gare hanno mostrato una moto equilibrata, capace di essere veloce sia sul giro secco sia sulla distanza, ma Austin è un terreno completamente diverso rispetto a Thailandia e Brasile. La presenza di curve lunghe e tecniche, unite a staccate brutali come quella di curva 12, richiederà un assetto perfetto e una grande sensibilità da parte del pilota.

Bezzecchi arriva con una fiducia che non aveva mai avuto in carriera. La continuità di risultati, la capacità di gestire le gare dall’inizio alla fine e la solidità mentale mostrata negli ultimi mesi lo rendono uno dei piloti più temuti del momento. Il fatto che anche Jorge Martin stia performando ad altissimo livello conferma che Aprilia ha imboccato la strada giusta: due piloti ai vertici della classifica dopo due gare sono un segnale chiaro della competitività del progetto.

Un altro elemento da considerare è la gestione del weekend: Austin è famosa per essere fisicamente impegnativa, con un asfalto spesso irregolare e un layout che mette a dura prova braccia e spalle. La preparazione atletica, in questo caso, sarà un fattore determinante. Bezzecchi, che negli ultimi mesi ha lavorato molto anche su questo aspetto, sembra pronto ad affrontare la sfida.

Infine, l’evento speciale del venerdì aggiunge ulteriore attenzione sul box Aprilia. La presentazione della nuova moto in edizione limitata attirerà media e appassionati, contribuendo a creare un clima di entusiasmo attorno alla squadra. Un contesto ideale per un pilota che sta vivendo il miglior momento della sua carriera.

Il GP delle Americhe sarà quindi un crocevia importante: confermare la leadership significherebbe dare un segnale fortissimo al campionato. Bezzecchi lo sa, e arriva ad Austin con la determinazione di chi vuole continuare a scrivere un inizio di stagione da protagonista assoluto.

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