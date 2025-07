MotoGP | Vinales salterà il GP della Repubblica Ceca a Brno

GP Repubblica Ceca Brno KTM Tech3 MotoGP 2025 – Maverick Vinales non correrà il Gran Premio della Repubblica Ceca in programma a Brno questo weekend.

Il pilota del Team KTM Tech3 si era infortunato alla spalla sinistra durante le qualifiche del Gran Premio di Germania ed è già stato operato a Sassuolo dall’equipe del Prof. Porcellini.

Proverà a rientrare al più presto possibile, dopo Brno c’è la pausa estiva ed è probabile un suo rientro ad Red Bull Ring.

Dichiarazioni KTM Tech3 Infortunio Maverick Vinales MotoGP 2025

“Rimasto con una frattura alla spalla sinistra dopo il suo incidente in Q2 al GP di Germania, Maverick Vinales è volato in Italia domenica mattina per sottoporsi a un intervento chirurgico e accelerare il processo di recupero. È andato tutto per il meglio e ora lo spagnolo è tornato a casa, già pienamente concentrato sulla riabilitazione. Farà tutto il possibile per tornare con il team il prima possibile, ma questa settimana salterà il Gran Premio della Repubblica Ceca. Pronta guarigione Mav’, a presto.”

5/5 - (1 vote)